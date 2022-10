To, že dítě v dnešní době vlastní nějakou moderní technologii, není nic zvláštního. Ve skutečnosti dokáží chytrá zařízení výrazně zjednodušit každodenní fungování s dítětem, hlavně ale můžete hodit většinu starostí takzvaně za hlavu. Problém je ale v tom, že relativně často děti využívají například chytrý telefon nadprůměrně, až by se často dalo říct, že jsou závislé. To způsobuje hned několik problémů, dobrou zprávou každopádně je, že si je Apple této problematiky vědom. Aby se těmto problémům předešlo a dítě zůstalo jednak při smyslech v reálném světě, a jednak v bezpečí při využívání moderních technologií, tak je nutné využít dětský účet.

Jak na iPhone vytvořit nový dětský účet

V případě, že vašemu dítěti vytvoříte dětský účet, tak budete schopni na dálku spravovat jeho zacházení s iPhonem, popřípadě jinými produkty. Konkrétně můžete v rámci dětského účtu nastavit například časová omezení na vybrané aplikace, klidový čas pro nerušený spánek, omezení závadného obsahu a webových stránek a mnoho dalšího. Dětský účet je možné vytvořit každému dítěti do 13 let věku, každopádně ho musí vytvořit samotný rodič. Postup se v rámci iOS 16 změnil a je následující:

Prvně na vašem iPhonu otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na řádek Rodina.

Následně na další stránce klepněte vpravo nahoře na ikonu panáčka s +.

Otevře se nové okno, ve kterém je možné jednoduše pozvat kontakty do rodiny.

Zde však ve spodní části klepněte na řádek s názvem Vytvořit dětský účet.

Nakonec už se jen stačí držet průvodce, který se zobrazí.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu vytvořit nový dětský účet. V případě, že zatím nemáte aktivní rodinné sdílení, které je pro vytvoření dětského účtu nutné, tak přejděte do Nastavení → vaše jméno → Rodinné sdílení, kde možnost vytvoření dětského účtu najdete. Jakmile vaší ratolesti dětský účet vytvoříte, tak následně budete schopni veškeré výše uvedené funkce spravovat jednoduše v Nastavení → Čas u obrazovky. Máte-li tedy dítě a plánujete mu pořídit třeba iPhone, rozhodně je využívání dětského účtu tou správnou volbou. Rozhodně se tak nesnažte vytvářet zbytečně dospělý účet s nesprávným datem narození.