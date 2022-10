V této zemi stále seženete novou Apple TV s nabíjecím kabelem pro ovladač

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že Apple přestal přibalovat k novým Apple TV a samostatně prodávaným ovladačům Siri Remote s USB-C konektorem nabíjecí kabel, aby tak opět o něco snížil tvorbu elektronického odpadu. Jak je však již tak trochu zvykem, ne ve všech zemích tato novinka platí.

Pokud byste mermomoci stáli o to, zakoupit si novou Apple TV či Siri Remote s nabíjecím kabelem, navštivte Brazílii. Tamní zákony totiž výrobcům elektroniky přímo nařizují, aby do balení jejich produktů přidávali nabíjecí řešení, přičemž pokud tak neučiní, čeká je nemalá pokuta. To ostatně zakusil Apple v minulosti již několikrát, jelikož je tamními soudy popotahován za to, že k novým iPhonům nepřibaluje nabíječky. Poměrně paradoxní je nicméně to, že zatímco z hlediska řešení elektroodpadu je Brazílie svým způsobem zaostalou zemí, z hlediska konektivity se řadí vedle EU a USA a chystá se přijmout zákon, který bude výrobcům elektroniky nařizovat jednotný nabíjecí port. To však Applu ve výsledku vadit nebude, protože chce od příštího roku na USB-C stejně přejít.