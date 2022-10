Proč byste si (ne)měli koupit novou Apple TV 4K (2022)

Úterní představení nové generace Apple TV bylo pro leckoho velkým překvapením a to možná i později při pohledu na její technické specifikace, které z produktu rozhodně nedělají něco, co má přimět majitelé starších modelů k upgradu. Pro někoho však nová Apple TV rozhodně a v následujících řádcích se dozvíte, kdo tím vyvoleným je.

Proč ano

Pokud jste na Apple TV zvyklí hrát hry, je jasné, že nový čipset určitě potěší a to minimálně z hlediska jejich načítání. Bohužel, kvalitních her na Apple TV je v současnosti poměrně málo a tudíž tento upgrade docení zřejmě jen nepatrné množství jablíčkářů. Na druhou stranu se ale sluší říci, že právě výkonnější čipset by mohl být ve výsledku pro mnohé vývojáře přesně tím impulzem, který potřebovali k započetí vývoje propracovanějších her pro jablečný smart box. Druhým benefitem, který však lze stáhnout jen na vyšší řadu s ethernetovým portem, je 128GB úložiště. Pokud patříte mezi ty uživatele, kteří mají stažené nepřeberné množství aplikací či jsou zvyklí si do Apple TV ukládat jiné věci, může se 128GB určitě hodit.

Obecně se pak dá o nových Apple TV říci, že jsou díky své příznivé ceně skvělou vstupenkou do tvOS světa pro každého, kdo do něj doposud nevkročil. Pokud jste tedy dosud Apple TV nevlastnili, pak pro vás nemá smysl pokukovat po starších generacích, ale právě díky relativně nízké ceně koupit nejnovější model a nebýt tak ochuzen naprosto o nic. To byste sice ve výsledku takřka nebyli ani u starších Apple TV (myšleno 4K modelů), ale co si budeme povídat, novější je vždy lepší už jen proto, že by zde měla být zajištěna podstatně delší softwarová podpora, jsou tu použity pokročilejší technologie výroby a i energetická spotřeba televize by měla být díky novějšímu čipsetu teoreticky nižší.

Proč ne

Pokud jste majiteli Apple TV 4K z roku 2017 či 2021 a nad novou Apple TV uvažujete v souvislosti se zlepšením obrazu díky podpoře HDR10+, musím vás zklamat. HDR10+ totiž opravdu není zlepšovákem, který poznáte „na první dobrou“, ale „jen“ dalším standardem HDR, který abyste využili, museli byste sledovat pořady s jeho podporou. Háček je však v tom, že v dnešní době převládá na streamovacích službách zejména HDR10 a Dolby Vision, respektive jsou na nich snad s výjimkou Amazon Prime Video podporovány jen tyto formáty, přičemž i Amazon už přechází z HDR10+ na Dolby Vision. Nechápejte mě prosím tak, že HDR10+ obraz nezlepší, jelikož ano, zlepší, avšak jen u podporovaných snímků. S vidinou lepšího HDR byste si tedy měli novou Apple TV (2022) koupit jen v případě, že víte, že budete sledovat pořady s HDR10+. Pokud tomu tak není, může vás tento upgrade nechat zcela chladným protože pro vás znamená vlastně jen další možnost nastavení vaší televize.

Další důvody, proč si Apple TV (2022) nekupovat, respektive na ní přecházet s velkými očekáváními, jsou už upřímně řečeno dost diskutabilní a bude lepší počkat až na první reálné testy. Už nyní ale lze říci, že například nějaké extrémní zrychlení systému očekávat asi příliš nejde a to nikoliv proto, že by byl nový čipset v Apple TV pomalý, ale spíš proto, že je systém tvOS jako takový extrémně jednoduchou záležitostí a jen stěží si lze představit, že v něm člověk ocení vyšší rychlost při standardních činnostech typu přeskakování z aplikace na aplikaci a tak podobně. Zde se nicméně sluší dodat, že co není teď, může být v budoucnu. tvOS by si totiž po letech přešlapování na místě rozhodně výraznější upgrade zasloužil a je možné, že právě na ten se Apple novou TV chystá a po jeho vydání její výkon už doceníme mnohem víc.