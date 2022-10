5 spekulací o novém iPadu Pro, které se nakonec nevyplnily

Apple před pár dny představil nové generace svých vrcholných iPadů Pro. Konkrétně jsme se dočkali již šesté generace 12.9″ iPadu Pro a čtvrté generace menšího 11″ iPadu Pro. Kromě velikosti se tyto modely od sebe v ničem neliší. Pravdou každopádně je, že předchozí generaci iPadu Pro oproti té nové jednoduše nemáte šanci poznat. Změn je totiž opravdu málo, až by se dalo říct, že jsou prakticky nulové a nevyužitelné. Ještě před několika týdny, kdy se o nové generaci iPadu Pro mluvilo, jsme si však mohli přečíst hned několik spekulací, ve kterých chystaný vrcholný model jablečných tabletů vypadal o mnoho lépe. Pojďme si tedy společně v tomto článku připomenout 5 spekulací o novém iPadu Pro, které se nakonec nevyplily. Uznáte sami, že je to velká škoda. Mohlo by vás zajímat 5 zajímavostí o novém iPadu Pro, o kterých jste možná nevěděli iPad Pavel Jelič 19. 10. 2022

Přední fotoaparát v horizontální orientaci Pokud jste doposud do ruky chytili prakticky jakýkoliv iPad, tak jste si mohli všimnout kamery ve vertikální orientaci. To v překladu znamená, že se kamera nachází na kratší straně iPadu. Hojně se spekulovalo o tom, že nový iPad Pro bude mít přední fotoaparát konečně v horizontální orientaci, tedy na širší straně. Rozhodně by to dávalo smysl, jelikož se iPady často používají právě v režimu na šířku. Bohužel jsme se tohoto u nového iPadu Pro nedočkali, paradox však je, že s předním fotoaparátem přišel nový klasický iPad 10. generace, který byl představen taktéž před pár dny po boku nového iPadu Pro a Apple TV 4K. Prohlédněte si nový iPad Pro Apple-iPad-Pro-Adobe-Photoshop-221018 Apple-iPad-Pro-Affinity-Publisher-2-221018 Apple-iPad-Pro-DaVinci-Resolve-221018 Apple-iPad-Pro-desktop-class-apps-221018 Apple-iPad-Pro-hero-2up-221018 Apple-iPad-Pro-lifestyle-221018 Apple-iPad-Pro-Magic-Keyboard-M2-hero-2up-221018 Apple-iPad-Pro-Octane-X-221018 Apple-iPad-Pro-Reference-Mode-221018 Apple-iPad-Pro-silver-2up-221018 Apple-iPad-Pro-space-gray-2up-221018 Apple-iPad-Pro-Stage-Manager-external-displayApple-iPad-Pro-desktop-class-apps-221018 Apple-iPad-Pro-uMake-221018 Vstoupit do galerie

Nový 4-pin konektor V jedné ze spekulací jsme byli obeznámeni také o tom, že by se další generace iPadu Pro měla dočkat nového 4-pin konektoru na zadní straně. Konkrétně měl tento nový konektor zajistit možnost připojení o mnoho většího počtu všemožného příslušenství, a to především díky většímu výkonu, který měl nabídnout. Ukázalo se však, že i tato spekulace nebyla pravdivá – jak na novém 12.9″ modelu, tak i na tom 11″ je i nadále k dispozici klasický Smart Connector, který má piny pouze tři. Tak třeba se dočkáme v následujících letech.

Skleněná záda Jak jistě víte, tak všechny iPady mají tělo zpracované z hliníku, stejně tak i záda. Hojně se však před představením hovořilo o tom, že by měl nový iPad Pro mít záda zhotovená ze skla, stejně jako je to nyní u iPhonů. To by rozhodně vypadalo skvěle z hlediska designu, který by se tak sjednotil právě s jablečnými telefony. Mít takový iPad Pro s matným sklem, jako je tomu u Pro modelů, by rozhodně bylo skvělé. Tato změna měla přinést ještě další vylepšení, o kterých si řekneme více v dalších částech tohoto článku. V neposlední řadě jsme se měli dočkat také otočení  loga na zadní straně, a to konkrétně tak, aby bylo správně orientované při použití iPadu na šířku, z čehož vyplývá také spekulace o horizontální orientaci předního fotoaparátu. I takto jsme si představovali nový iPad Pro iPad X concept FB iPad X concept 13 iPad X concept 12 iPad X concept 11 iPad X concept 10 iPad X concept 9 iPad X concept 8 iPad X concept 7 iPad X concept 6 iPad X concept 5 iPad X concept 4 iPad X concept 3 iPad X concept 2 iPad X concept 1 Vstoupit do galerie

MagSafe V případě, že vlastníte iPhone 12 (Pro) a novější, tak můžete využívat magnetické MagSafe příslušenství. Vzhledem k tomu, že měl nový iPad Pro nabízet skleněná záda, tak se spekulovalo i o tom, že bychom se u něj měli dočkat podpory MagSafe, díky čemuž bychom k němu byli schopni připojovat příslušenství kompatibilní s technologií MagSafe. Vzhledem k tomu, že nový iPad Pro skleněná záda nedostal, tak bohužel nedostal ani MagSafe. I nadále si tak musíme vystačit s klasickými magnety, které se nachází po obvodu.