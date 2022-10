Apple vydal video malé Keynote věnované novým iPadům 10 a Pro M2

Apple v úterý představil 10. generaci základního iPadu a nový iPad Pro s čipem M2. Ačkoli technologický gigant z Cupertina neuspořádal žádnou speciální tiskovou konferenci, alespoň se se svými fanoušky podělil o devítiminutové video, ve kterém představuje podrobnosti o včera oznámených produktech. Video je prezentováno manažery Applu zodpovědnými za iPad, a kdo měl možnost sledovat některou z předtočených Apple Keynote z posledních let, jistě si všimne, že se nese právě v tomto stylu. Prezentující ve videu podrobně popisují, na co se můžeme u nových iPadů těšit. Poprvé máme možnost vidět například zcela novou klávesnici Magic Keyboard Folio pro iPad 10 nebo funkci Apple Pencil Hover pro nový iPad Pro. Apple se ve videu také věnoval možnostem využití nových funkcí iPadu v populárnímu editoru videa DaVinci Resolve, který v brzké době zamíří do App Store.

Co se s příchodem nových iPadů mění

Nový iPad 10. generace prošel kompletním přepracováním, a nyní disponuje stejným designem jako ostatní produktové linie iPadu. Se změnou designu přišla změna rámečků, které jsou nyní po všech stranách souměrné, a najdeme mezi nimi 10,9“ Liquid Retina Display. S jiným typem rámečků se také pojí odstranění tradičního kulatého domovského tlačítka, přičemž čtečka otisků prstů Touch ID se nyní přesunula do zapínacího tlačítka. Lightning konektor byl nahrazen konektorem USB-C, což znamená definitivní konec tohoto konektoru v iPadech. Nechybí ani podpora 5G sítí či nová WiFi 6E.. Zároveň se jedná o vůbec první iPad, který disponuje webkamerou umístěnou v bočním rámečku, což velmi zpříjemní používání iPadu v režimu na šířku.

Nová generace iPadu Pro si na druhou stranu zachovává stejný design i úhlopříčku displeje jako v případě předcházející generace, tentokrát však dostal do vínku čip M2, který najdeme i v novém MacBooku Air představeném v půlce letošního roku. Stejně jako v případě iPadu 10 zde pak nechybí podpora nového WiFi standardu 6E. Díky nové funkci Hover si iPad všimne, že se hrot Apple Pencil nachází 14mm nad obrazovku. V uživatelském rozhraní to může vypadat tak, že se například v editoru fotek objeví na displeji bod, kam hrot Apple Pencil směřuje.

Prodej nových iPadů bude zahájen 26. října s tím, že již od včerejšího dne je možné si zařízení předobjednat. Cena iPadu 10. generace startuje na 14 490 Kč, zatímco cena iPadu Pro začíná na 25 990 Kč.