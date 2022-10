iPad 10 je oficiálně odhalen: Nový design, hezké barvy a vysoká cena

Základní iPady již nejsou svými technickými specifikacemi a designem pro smích. Tak přesně takto by se dala zhodnotit čerstvě představená novinka, kterou kalifornský gigant odhalil před pár minutami skrze tiskovou zprávu. Jaký tedy iPad 10 je?

Designově iPad 10 vychází z iPadů Pro, Air či mini, což jinými slovy neznamená nic jiného než to, že se zbavil Home buttonu a tlusté horní a dolní brady a naopak přesedlal na souměrné rámečky po celém svém obvodu. Apple se jeho hliníkové šasi rozhodl obarvit do celkem čtyř barev – konkrétně modré, žluté, růžové a stříbrné, čímž dává jasně najevo, že se jedná o zařízení určené pro méně náročné uživatele, studenty či obecně pro co nejširší skupinu uživatelů. Co se týče displeje, novinka se dočkala Retiny o úhlopříčce 10,9” s rozlišením 2360 x 1640 pixelů, jasu 500 nitů či podpory True Tone.

Ačkoliv je iPad de facto bezrámečkový jako tomu je u řady Pro, dočkal se stejně jako model Air implementace Touch ID do Power Buttonu. Stejně jako Air pak nabízí iPad 10 i USB-C či podporu 5G sítí. Co se týče úložiště, na výběr bude konkrétně ze dvou variant a to 64GB a 256GB, srdcem novinky je pak čipset Apple A14 Bionic. Právě ten je přitom do jisté míry zklamáním. Jedná se totiž o dva roky starý procesor, který poháněl iPhony 12. V7konnostně je na tom sice stále velmi dobře, na druhou stranu by však leckdo čekal minimálně A15.

Bohužel, příliš mnoho dalších zajímavostí nový iPad 10 nepřináší, jelikož je ve své podstatě jen jakýmsi doháněním toho, co Apple nastavil u vyšších řad. Například takové zbrusu nové Magic Keyboard Folio pouzdro s Trackpadem ale určitě potěší, jelikož z iPadu vytvoří zařízení velmi blízké MacBooku.

Zajímá-li vás start prodejů novinky, vězte, že iPady lze objednat ode dnešního dne s tím, že na pulty obchodů dorazí příští středu 26. října. Bohužel, cenou asi úplně nepotěší, jelikož tu Apple nastavil u základní konfigurace na 14 490 Kč, což je cenovka, za kterou se dřív prodávala řada Air.