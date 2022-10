Vytváření snímků obrazovky je funkce, kterou většina z nás na jablečných zařízeních využívá prakticky každý den. Není se čemu divit, jelikož právě pomocí snímků obrazovky je možné rychle a velmi jednoduše sdílet jakýkoliv obsah. Ať už se jedná o text, obrázek či cokoliv jiného, vždy jen stačí stisknout příslušná tlačítka a snímek obrazovky se vytvoří. Následně dojde k jeho uložení, a poté už ho můžete klasickým způsobem s kýmkoliv sdílet. Pravdou každopádně je, že tyto snímky obrazovky mohou zbytečně zabírat místo v úložišti, pokud je postupně nemažete. S tím se Apple rozhodl skoncovat v novém iOS 16.

Jak na iPhone kopírovat a ihned smazat snímek obrazovky

Pokud v novém operačním systému iOS 16 vytvoříte snímek obrazovky, tak můžete využít nové funkce, díky které se uloží do schránky a automaticky smaže. Většinu snímků obrazovky stejně potřebujeme sdílet pouze jednou, tudíž je naprosto zbytečné je nějakým způsobem delší dobu skladovat. Pokud byste si tuto novinku chtěli vyzkoušet, tak stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně na vašem iPhonu klasicky vytvořte snímek obrazovky.

Jakmile tak učiníte, tak v levém dolním rohu klepněte na miniaturu, která se zobrazí.

která se zobrazí. Následně se ocitnete v rozhraní pro úpravu pořízených snímků obrazovky.

Zde v levém horním rohu klepněte na tlačítko Hotovo.

Pak už jen stačí, abyste v menu vybrali možnost Kopírovat a smazat.

Výše uvedeným způsobem tedy zajistíte, že se vytvořený snímek obrazovky neuloží do Fotek, ale přímo do schránky, takže nemusíte mít starosti ohledně toho, že by zbytečně zabíral místo v úložišti. Pro sdílení snímku obrazovky ze schránky pak stačí, abyste na požadovaném místě podrželi prst, a poté stisknuli v malém menu možnost Vložit. Na závěr jen zmíním, že automaticky smazaný snímek obrazovky bude po dobu 30 dní k dispozici k obnovení v sekci Nedávno smazané.