Spotify zřejmě již brzy spustí nový typ předplatného s bezztrátovým zvukem, cena vám vyrazí dech

Nestačí-li vám nynější kvalita hudby na Spotify, máme pro vás dobrou zprávu. Tento streamovací gigant totiž pravděpodobně již brzy spustí dávno představené Spotify HiFi, jehož hlavní předností bude jak již název napovídá bezztrátový zvuk, čímž se tak stane v tomto směru konkurenceschopné pro Apple Music či Tidal. Je nicméně třeba počítat s poměrně brutální cenou.

Ačkoliv Spotify oficiálně neoznámilo, že se co nevidět chystá HiFi předplatné spustit, jednomu ze svých dlouholetých uživatelů zaslalo poté, co se rozhodl své předplatné zrušit, dotazník s tím, co by jej přimělo si v brzké době službu opět obnovit. A právě v rámci dotazníku dostal uživatel k dispozici poměrně překvapivě i detaily ohledně Spotify Platinum, na které bylo HiFi přejmenováno. To má vycházet na 19,99 dolarů měsíčně (tedy asi 506 Kč) a zahrnovat v první řadě právě bezztrátový zvuk, přičemž dalšími vychytávkami má být například Pro verze playlistů a knihoven, přístup do podcastové sekce bez jakýchkoliv reklam a tak podobně. Na obsah Platinum předplatného se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Je poměrně zvláštní, že se jednak Spotify odhodlalo takto “propálit” své plány skrze dotazník zaslaný zdánlivě nevýznamnému uživateli, ale hlavně to, že je cena Platinum předplatného o tolik vyšší oproti Tidalu a hlavně Apple Music. Valné většině uživatelů totiž půjde ve výsledku “jen” o bezztrátový zvuk, za který se jim logicky příliš připlácet chtít nebude, když je v rámci Apple Music “zdarma”. Na jakékoliv detailnější hodnocení je nicméně zatím brzy a bude rozhodně lepší, když si počkáme až na spuštění celé služby.