První automobilka začala podporovat prostorový zvuk v Apple Music, má to ale háček

Milovníci hudby streamované z Apple Music mají nový důvod k radosti. Apple totiž ve spolupráci s Mercedes-Benz oficiálně oznámil, že spouští podporu prostorového zvuku v prvních vozech této automobilky, která se tak rázem stává průkopníkem v prostorovém zvuku v autech. Minimálně Apple Music totiž zatím v žádném jiném voze než tom od Mercedesu prostorový zvuk nenabízí. Jak je však u Applu zvykem, je tu poměrně velký háček.

Obě výše zmíněné společnosti se dohodly na integraci Apple Music přímo do infotainmentu MBUX a to nejprve ve vozech Mercedes-Maybach třídy S a dále pak modelech EQS EQE a v SUV třídy S. Abyste si však mohli prostorový zvuk v Mercedesech užít, je třeba, aby byly vybavené 26 či 31reproduktorovým audio systémem Burnmaster 3D nebo 4D, což je však velmi drahá záležitost. Levnější audio sestava Burnmaster 3D totiž vychází zhruba na 115 000 Kč, ta dražší pak na 170 000 Kč. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že když už si člověk vůz podobným audiem osadí, rozhodně to nedělá jen kvůli prostorovému zvuku Apple Music, ale protože zkrátka ví, co od audia jako takového vyžaduje. Nicméně Apple Music s prostorovým zvukem má být ve vozech naprosto úchvatné, jelikož o něm jak automobilka, tak i Apple hovoří jako o zážitku lepším než v jakékoliv koncertní síni.