Novinky u FakturaOnline.cz: Administrace kontaktů, nové formáty faktur i statistické přehledy

Tisková zpráva: FakturaOnline.cz je efektivní a bezpečný nástroj pro vystavování faktur. Působí na trhu již přes deset let a opět přichází s novinkami, které vám ještě více usnadní práci a ušetří čas.

Letošní novinky

Nově máme 5 týdnů trialu

Nástroj FakturaOnline.cz, jak už název napovídá, funguje online, není tak zapotřebí stahovat žádný program. Ke svému účtu se můžete přihlásit z jakéhokoliv zařízení s přístupem k internetu. K dispozici je nově zcela zdarma trial verze po dobu 5 týdnů, ta odpovídá tarifu PREMIUM, a uživatel si díky tomu vyzkouší všechny služby, které nástroj nabízí. Po skončení zkušebního období si lze vybrat mezi dvěma tarify MINI a PREMIUM.

Administrace kontaktů

Při vystavování faktur na stejné IČO nemusíte vyplňovat fakturační údaje vždy znovu. Systém si ukládá všechny podrobnosti do administrace kontaktů. V této sekci lze následně kontakty spravovat, nebo přidat nové a to i v případě, že jste danému odběrateli ještě fakturu nevystavovali. Nástroj umožňuje například i vyfiltrování všech vystavených faktur danému odběrateli. Vše je přehledné a intuitivní.

Nová změna hesla

Do systému FakturaOnline.cz se uživatelé přihlašují pomocí e-mailu a hesla. Co dělat, když heslo zapomenete? I této funkci jsme se letos věnovali, aby byla co nejvíce zabezpečená a nic nebránilo vystavit fakturu ani těm, kteří můžou být někdy trochu zapomnětliví. Stačí požádat o zaslání zapomenutého hesla pomocí tlačítka Zapomenuté heslo či napsat na podporu. Z bezpečnostních důvodů však nelze změnit e-mail, na který je daný uživatel zaregistrován.

Formát ISDOC

Ze zákona není potřeba, aby na faktuře bylo uvedeno razítko a podpis. Tudíž faktury lze jen jednoduše stáhnout nebo přímo v systému odeslat konkrétnímu odběrateli e-mailem. FakturaOnline.cz k tomu umí stahovat také dokumenty ve formátu ISDOC, který lze využívat pro většinu účetnických programů. Podporují jej např. známé účetní softwary, jako je POHODA, KARAT, DUNA, SAP či Money S3. Faktury můžete do formátu ISDOC převést i po jejich vystavení.

Přehledy

FakturaOnline.cz má k dispozici pro své uživatele také vylepšenou sekci Přehledů, kde jsou pohromadě všechny vystavené faktury a údaje o nich v grafech. Uživatel si může zobrazit pouze faktury, které byly zaplaceny, jsou po splatnosti či jsou vedeny jako návrhy. Zvolit si můžete i za jaké časové období chcete vidět statistiky svých faktur, případně vybrat různé kombinace filtrování údajů. Velmi užitečnou funkcí je také hromadné stažení faktur za zvolené období, což ocení nejedna účetní například před podáváním daňových přiznání. .

Co dalšího chystáme?

Jednou z novinek, která bude venku každým dnem, je dashboard, kde uvidíte vystavené faktury a kontakty. V přehledu bude zobrazeno, které faktury jsou zaplacené, krátce po splatnosti a nezaplacené. Vše je graficky vymyšleno tak, aby se uživatelé rychle zorientovali a našli, co hledají. V dashboradu také uvidíte poslední novinky a nejnovější články z blogu.

Druhou novinkou je sleva pro začínající podnikatele. FakturaOnline.cz bude poskytovat slevu těm, co si založili IČO v posledním roce. Tato možnost je nabídnuta se záměrem usnadnit čerstvým podnikatelům start v jejich oboru.

Kromě zmíněných věcí toho máme v plánu ještě opravdu hodně a tak je na co se těšit i přesto, že stále zůstáváme nejlevnějším fakturačním nástrojem na trhu, což si můžete jednoduše ověřit.