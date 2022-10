Apple přiznal další problém s iPhony 14 (Pro), tentokrát se SIM

Ačkoliv se nové iPhony 14 (Pro) již prodávají poměrně dlouho, Applu se u nich stále nepodařilo odstranit veškeré chyby, které mohou jejich používání značně znepříjemnit, a v krajních případech dokonce znemožnit. Jeden takový problém přiznal Apple i nyní a to konkrétně v souvislosti se SIM.

Někteří jablíčkáři si po přechodu na iPhony 14 (Pro) stěžovali na to, že jim nejdou telefony připojit k mobilní síti, jelikož jim neustále vyskakuje hláška “SIM není podporována”. Ačkoliv se zprvu zdálo, že se jedná jen o extrémně výjimečný problém, pravdou je, že tomu bude zřejmě naopak. Apple totiž nyní autorizované servisy informoval o tom, že u iPhonů 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max se skutečně mohou problémy s přihlášením se k mobilní síti kvůli zdánlivé nepodpoře SIM objevovat s tím, že v krajním případě mohou vést tato vyskakovací okna až k zamrznutí celého systému, ze kterého vysvobodí uživatele až restart telefonu. Apple sice dle všeho zatím neví, co přesně za problémem stojí, ale ve zprávě pro servisy uvádí, že se nejedná o hardwarový problém a že bude tedy vše vyřešeno skrze softwarovou aktualizaci.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 iPhone 14 Pro nahled LsA 25 iPhone 14 Pro nahled LsA 26 iPhone 14 Pro nahled LsA 27 Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé je dále to, že Apple nedoporučuje žádné uživatelské řešení problému typu restart či obnova telefonu, jak jsme u něj v případě podobných záležitostí zvyklí. Namísto toho informuje o tom, že pokud zpráva o nepodpoře SIM nezmizí, měli by uživatelé vyhledat odbornou pomoc ať už v Apple Storech, autorizovaných servisech či skrze telefonickou podporu. Je nicméně otázkou, co tímto krokem získají, jelikož jak sám Apple píše, problém je zatím stále ve fázi prověřování, takže by ani technická podpora neměla být ve výsledku moudřejší než samotný uživatel.