Instalace iOS 16.0.3 může u iPhone 14 Pro způsobit problém, díky kterému nejde telefon zapnout

Dnes v noci jsem si chtěl nainstalovat iOS 16.0.3 na iPhone 14 Pro a tak jsme klasicky nechal aktualizaci stáhnout a nainstalovat s tím, že jsme dal telefon na MagSafe nabíječku a čekal, že ráno bude vše nainstalované. Bohužel ráno jsme se vzbudil a telefon měl zhaslý displej a nebylo možné jej za žádnou cenu zapnout. Nepomáhalo opravdu nic. Nejdřív jsem si myslel, že mi nefunguje MagSafe a tak jsme dal na cca 15 minut telefon do klasické nabíječky, o které vím, že funguje na 100%. Ani to však nepomohlo a nedařil se ani restart telefonu pomocí kombinace tlačítek. Telefon se podařilo zprovoznit až poté, co jsem jej připojil k počítači, což jsem s telefonem dělal poprvé za poslední zhruba čtyři roky a zkusil jsme jej naposledy restartovat.

Zhruba tři minuty po restartu se najednou objevilo logo Applu a iPhone se zapnul, kupodivu s baterií nabitou na 100 % a také, co bylo ještě zvláštnější, stále nabízel iOS 16.0.3 jako dostupnou aktualizaci. Zkusil jsme aktualizaci nainstalovat a vše již proběhlo tak jak mělo. Na Twitteru jsem se poté dočetl, že podobný problém netrápí s přechodem na iOS 16.0.3 pouze mě, ale jedná se o věc, která se stala více uživatelům. Jediná rada tedy zní, že pokud se to stane i vám, pak připojte telefon k počítači a zkoušejte jej restartovat tak dlouho, dokud zkrátka nenaběhne.