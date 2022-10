Apple nepřímo přiznal, že je iPhone 14 Plus prodejní propadák

Měl to být hit, ale zatím se jeví spíš jako propadák. Tak přesně takto se dá s trochou nadsázky popsat situace kolem iPhonu 14 Plus, který Apple představil před pár týdny spolu s ostatními “čtrnáctkovými” iPhony. Jejich prodeje jsou totiž podle všech dostupných informací velmi slabé, což nyní vedlo Apple podle asijského portálu DigiTimes až k prvnímu nepřímému přiznání jeho selhání.

Obecně platí, že ještě pěkných pár týdnů či v ideálním případě měsíců drží Apple výrobu nových iPhonů na maximu, přičemž v ideálním případě se jí snaží ještě operativně navyšovat. Zde je však situace zcela opačná. Zdroje DigiTimes z dodavatelského řetězce Applu totiž zjistily, že kalifornský gigant začal s výrobci iPhonů 14 Plus již domlouvat prudké snížení produkce tohoto modelu, jelikož je prodejně nezajímavý a zlepšení v dohlednu v žádném případě není. S trochou nadsázky se tak dá říci, že model 14 Plus potkal naprosto stejný osud jako iPhony 13 mini a 12 mini, od kterých se taktéž očekávaly velké věci, ale ty nakonec nebyly ani zdaleka naplněny. O to víc bude zajímavé, jak se do budoucna Apple k celé záležitosti postaví, jelikož je evidentní, že základní řada mu oproti řadě Pro přestává prodejně absolutně fungovat a je proto velkou otázkou, zda má smysl jí vůbec přiživovat víc než jedním modelem ročně. Na tuto otázku se nicméně odpověď dozvíme nejdřív příští rok.