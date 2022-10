Netflix oficiálně představil nové předplatné s reklamami a nižší cenou

To, o čem se v posledních měsících poměrně intenzivně hovořilo a co ostatně potvrdil hned několikrát i samotný Netflix se před malou chvílí stalo realitou. Řeč je konkrétně o oznámení nové úrovně předplatného této služby, která je doplněná poprvé v její historii reklamami, avšak zároveň je k dispozici za dosud nejnižší cenu.

Nová úroveň předplatného nese název “Basic With Ads” a jak už její název napovídá, jedná se ve výsledku jen o nejnižší předplatné doplněné reklamami. Rozlišení filmů a seriálů na této úrovni je 720p s tím, že v každé hodině sledování Netflixu bude čtyři až pět minut reklam s tím, že mají trvat od patnácti do třiceti sekund. Zároveň bylo potvrzeno to, že nové základní předplatné s reklamami se nebude obsahově zcela shodovat se zbylými předplatnými a to kvůli licenčním omezením. O jaké filmy a seriály bude tato úroveň ochuzena však Netflix neoznámil.

Největším lákadlem předplatného s reklamami je samozřejmě cena, která je zde nastavena na 6,99 dolarů – tedy o 3 dolary méně než kolik stojí standardní předplatné. Kdybychom tedy měli cenu přepočítat na české koruny, pohybovala by se někde kolem 139 Kč. Podmiňovací způsob je však v předešlé větě velmi důležité zdůraznit. Nová úroveň předplatného u nás totiž (bohužel) alespoň zprvu ze začátku nebude k dispozici, jelikož jí Netflix od 3. listopadu uvolní jen v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Koreji, Mexiku, Španělsku, Velké Británii a USA. Jak rychle a zda vůbec rozšíří novinku do dalších zemí světa nicméně ukáže až čas.