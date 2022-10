iOS 16 téměř vyřazuje z provozu jednu z hlavních funkcí starších Apple TV

Apple TV není rozhodně produkt, který je třeba aktualizovat rok co rok. Jak se však zdá, majitelé starších Apple TV si přeci jen budou muset nový hardware koupit, chtějí-li tedy i nadále využívat funkce AirPlay pro streamování Netflixu, Disney+, Apple TV+, Hulu či jiných služeb, které již nemají na těchto televizích podporu skrze aplikaci.

Čím dál tím víc jablíčkářů si začíná stěžovat na to, že po aktualizaci na iOS 16 přestal AirPlay v kombinaci se staršími Apple TV 2. a 3. generace z velké části fungovat. Problém je konkrétně v tom, že není schopen streamovat obsah chráněný DRM, který je právě na standardních streamovacích službách standardem. Poměrně zajímavé je nicméně to, že ještě v iOS 15.7 běželo vše naprosto bez problému a Apple se při vydání iOS 16 vůbec nezmínil o tom, že by se měla spolupráce iPhonů se staršími tv boxy změnit. Čistě teoreticky se tedy může jednat o chybu, byť je to vzhledem k tomu, že je ve všech dosud vydaných verzích iOS 16, poměrně nepravděpodobné.

Bude poměrně zajímavé sledovat, jak se Apple k celé záležitosti postaví. Pravdou sice je, že se problém týká Apple TV vydaných v letech 2010 a 2012, avšak jak zaznělo v úvodu, mnoha uživatelům tyto tv boxy stále stačí a ze strany Applu by bylo proto minimálně fér narovinu přiznat, že je kvůli něčemu zařízl, popřípadě ideálně vše v některé z budoucích aktualizací napravit. Takto totiž celá záležitost vypadá jen jako jeho snaha v tichosti natlačit majitele starších Apple TV k upgradu.