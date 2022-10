Do Apple TV+ míří reklamy

Reklamy hýbou světem čím dál tím víc a nevyhýbají se ani místům, na které měly ještě donedávna vstup zakázán. Přesně to ostatně platí třeba i pro videostreamovací službu Apple TV+, na kterou podle zdrojů portálu DigiDay dorazí reklamy již příští rok. Nemusíte se však obávat, reklamy na ní budou ve stejném formátu, jaký chystá třeba i Netflix – tedy v rámci speciálního předplatného s nižší cenou.

Fotogalerie Apple TV - FB Greyhound Apple TV+ fb Home Before Dark Apple TV+ 2 Home Before Dark Apple TV+ 1 Home Before Dark Apple TV+ 7 Home Before Dark Apple TV+ 3 Apple_TV_Mythic_Quest_key_art_16_9 Vstoupit do galerie

Podle zdrojů DigiDay začal Apple skrze svého šéfa reklamních aktivit Todda Teresiho intenzivně vyjednávat s reklamními společnosti o prodeji reklamního prostoru v pořadech Apple TV+ s tím, že ten má být stejně jako tomu má být i v případě Netflixu omezen na jednotky minut za jednu hodinu vysílání. Jak bylo navíc již zmíněno výše, reklamy se ukáží “jen” v rámci nového typu předplatného s nižší cenou, díky kterému se služba stane uživatelsky přístupnější. Na kolik si jí bude Apple cenit je ale v tuto chvíli bohužel nejasné, stejně jako to, kdy přesně by mohla být novinka spuštěna. Pokud však půjde vše podle plánu, údajně by se tak mohlo stát snad již na začátku příštího roku – tedy jen pár měsíců poté, co se stejným řešením přijde Netflix. Na oficiální podrobnosti ohledně celého záměru Applu si však budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, jelikož jsou veškerá jednání zatím v plenkách.