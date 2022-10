Jak odstranit Systémová data na Macu: 5 tipů, které pomohou

Jak odstranit Systémová data na Macu je postup, který vyhledává mnoho uživatelů jablečných počítačů. A není se rozhodně čemu divit, jelikož právě Systémová data mohou na Macu zabírat klidně desítky gigabajtů místa. Uživatelé s touto kategorií dat bojují již po dobu několika let, protože není možné přesně určit, co všechno se v ní skrývá, a tak jednoduše místo uvolnit. Kromě systémových dat jako takových se každopádně často jedná například o různá data aplikací, tedy tzv. cache. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů, jak odstranit Systémová data na Macu.

Jak už jsem zmínil výše, tak se nejčastěji pod kategorií Systémová data schovávají různá data aplikací. Problém je ale v tom, že vám systém sám o sobě není schopný říct více například o přesném umístění. Pro opravdu jednoduchou kontrolu nepotřebných dat tak doporučuji využití aplikace CleanMyMac X , kterou v redakci používáme již několik let a nikdy nás nenechala ve štychu. Zde konkrétně doporučujeme využití funkce Space Lens, kde si můžete jednoduše v rámci „bublin“ zobrazit soubory a složky, které zabírají nejvíce místa v úložišti a případně je velmi jednoduše smazat. Přesně takovou funkci by měl mít macOS už v základu, bohužel tomu tak není a klasicky byste tak velké soubory a složky hledali několik hodin.

Ruční odstranění dat aplikací

Nepotřebná data aplikací můžete na Macu odstranit také ručně, každopádně je důležité zmínit, že se jedná o složitější proces, na který si vyhraďte čas. Data aplikací můžete najít v celkově pěti složkách, a to Application Support, Caches, Logs, Containers a Cookies. Všeobecně se doporučuje, abyste v rámci těchto složek mazali pouze data aplikací, které již nemáte nainstalované, tedy jakési „zbytky“. Sice můžete smazat i data existujících aplikací, každopádně po dalším spuštění stejně dojde k jejich opětovnému uložení. Do výše zmíněných složek se dostanete tak, že přejdete do Finderu, kde pak v horní liště klepněte na Otevřít → Otevřít složku. Do okna, které se zobrazí, pak vložte následující cesty a potvrďte je klávesou Enter: