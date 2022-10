5 základních chyb, kterými jablíčkáři zpomalují své Macy

Jablečné počítače jsou známé především svou jednoduchostí a rychlostí a v případě nejnovějších modelů s čipy Apple Silicon to platí dvojnásob, jelikož nabízí výkonu na rozdávání. I přesto se však uživatelé mohou někdy ocitnout v situaci, kdy jejich Mac přestane fungovat podle představ a zpomalí se. Vzhledem k tomu, že bez problémů může fungovat i několik let starý Mac, tak se samozřejmě nejedná o běžnou věc. V tomto článku se tak společně podíváme na 5 základních chyb, kterými uživatelé zpomalují své jablečné počítače. Mohlo by vás zajímat 5 důvodů, proč Macy nyní lámou prodejní rekordy Mac Pavel Jelič Před 23 hod.

Antivirus na pozadí Operační systém macOS sice není proti malwaru chráněný stejně, jako iOS, kde veškeré aplikace běží v tzv. sandboxovém režimu. To ale neznamená, že Macy nemají nativně žádnou ochranu a jsou tak bez antiviru zranitelné. Ve skutečnosti chrání jablečné počítače především ochrana systémové integrity (SIP), která dokáže zaručit, že se žádný škodlivý kód nedostane do jádra systému. Tím to ale rozhodně nekončí, zmínit dále můžeme například Gatekeeper, který zamezuje spuštění neznámých aplikací. Mimo to pak na pozadí běží ještě XProtect, který dokáže vyhledávat škodlivý kód a zároveň získávat přímo od Applu bezpečnostní aktualizace a informace o nově objeveném malwaru. Nechybí ani Malware Removal Tool (MRT), který se stará o odstranění nalezeného škodlivého kódu. Z toho důvodu není nutné využívat antivirový program, který ve skutečnosti systém jen zpomaluje.

Málo místa v úložišti Pokud chcete zajistit, aby váš Mac běžel naplno, tak musíte mít dostatek volného místa v úložišti. To samozřejmě může být především u starších jablečných počítačů s malými SSD problém, naštěstí ale existují různé tipy, které můžete využít k uvolnění místa – viz článek níže. V případě, že váš Mac nemá k dispozici dostatek volného místa v úložišti, tak se na pozadí intenzivně snaží odstraňovat nepotřebné soubory, což je náročný proces. Pokud se mu dlouhodobě nepodaří žádné místo uvolnit, může to vyústit ke kompletnímu zamrznutí a dalším problémům. V případě, že se vám někdy objeví oznámení o nedostatku místa v úložišti, rozhodně ho neberte na lehkou váhu.

Mnoho procesů na pozadí I přesto, že jsou Macy opravdu velmi výkonné, především tedy poslední modely s čipy Apple Silicon, tak to neznamená, že mají výkonu nekonečno. Vždy může dojít k tomu, že při současném otevření a využívání všemožných náročných aplikací výkon jednoduše dojde, což se projeví zpomalením Macu. Jablíčkáři mají takový zlozvyk, že často nechávají aktivních nespočet aplikací najednou, což samozřejmě způsobuje problém. Aplikace je možné vypnout jednoduše přímo z Docku, popřípadě pro lepší přehled můžete otevřít utilitu Monitor aktivity, kde lze veškeré procesy seřadit sestupně podle toho, kolik výkonu využívají. Takto lze tak případně jednoduše rozpoznat náročné aplikace, které pak můžete vypnout. Fotogalerie terminal_big_sur1 monitor_aktivity_cpu_serazeni2 monitor_aktivity_cpu_serazeni4 monitor_aktivity_cpu_serazeni3 monitor_aktivity_cpu_serazeni5 monitor_aktivity_cpu_serazeni1 monitor_aktivity_cpu_serazeni6 Vstoupit do galerie

Vynechávání aktualizací Někteří uživatelé z nepochopitelných důvodů odmítají instalaci nejnovějších aktualizací, což rozhodně není správný postoj. Apple totiž v nových aktualizacích nepřichází pouze s novými funkcemi, na které by si uživatelé museli zvykat. Mimo to nabízí především opravy všemožných bezpečnostních chyb a bugů s tím, že některé z nich mohou klidně způsobovat to, že Mac nefunguje úplně optimálně a seká se. Je tedy nesmírně důležité, abyste váš jablečný počítač udržovali aktualizovaný a prakticky neexistuje žádný důvod, proč byste se aktualizacím měli vyhýbat – tedy pokud nejste vývojář. Aktualizace vyhledáte a nainstalujete v  → Předvolby systému → Aktualizace softwaru, kde je případně také možné aktivovat automatické aktualizace. Fotogalerie #2 predvolby_systemu_macos_big_sur aktualizace_mac_update1 aktualizace_mac_update2 aktualizace_mac_update3 aktualizace_mac_update4 Vstoupit do galerie