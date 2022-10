5 důvodů, proč Macy nyní lámou prodejní rekordy

Svým způsobem se dá říct, že v poslední době hrálo Applu do karet snad úplně všechno. V době, kdy začala vznikat velká poptávka po počítačích, totiž Apple zrovna začal pořádně prodávat své první stroje s čipy Apple Silicon. Ty se ukázaly jako naprosto perfektní, a to prakticky po všech stránkách. Primárně už se ale konečně nejednalo o předražené stroje s nízkým výkonem, ale přesně naopak začaly nabízet perfektní poměr cena – výkon. Kdyby Apple v době pandemie stále prodával Macy s procesory Intel, zcela jistě by tak obrovský úspěch neslavil. Přechod na Apple Silicon se jednoduše povedl a dá se tvrdit, že se jedná o jeden z největších úspěchů v posledních letech.

Říká se, že jakmile jednou vkročíte do jablečných vod, tak už se z nich jednoduše nedostanete. Důvod je jednoduchý – proud ekosystému Applu je totiž nesmírně silný a i kdybyste se snažili sebevíc, stejně zase skončíte u produktů kalifornského giganta, a to i přes ty některé nedostatky. A zcela upřímně se není čemu divit, jelikož iPhone, iPad, Mac a další produkty od Applu spolu spolupracují tak, jako žádné jiné. Pokud byste se chtěli dozvědět o nejlepších funkcí jablečného ekosystému, tak stačí, abyste si přečetli článek, který přikládám níže.

Dlouholetá podpora

V neposlední řadě nabízí Apple u všech svých produktů dlouholetou podporu, což opět o konkurenci nelze tvrdit. Je pravdou, že v případě počítačů to není až tak horké, jako třeba u chytrých telefonů, pořád tady ale rozdíly jsou. U Applu máte jistotu toho, že bez sebemenších problémů nainstalujete nejnovější operační systém i na 5 let staré zařízení. To ale neznamená, že po pěti letech ho můžete vzít a vyhodit, ba naopak. Sice nejspíše nebudete moci využívat nejnovější macOS, i nadále však pro starší verze vychází bezpečnostní záplaty a minoritní aktualizace. Pokud si navíc pořídíte Mac s Apple Silicon, tak si troufám tvrdit, že vám bude bez problémů sloužit klidně až 8 let.