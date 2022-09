Apple u Maců v tichosti výrazně vylepšil ochranu proti virům

Prioritou Applu je to, aby uživatelé jeho produktů byli v naprostém bezpečí. Dosažení tohoto cíle je na iPhonu velmi jednoduché vzhledem k tomu, jak funguje systém iOS. Co se však týče macOS, tak ten je na malware a další typy škodlivého kódu náchylný stejně jako konkurenční počítače – dokonce v poslední době více, vzhledem ke zvyšující se základně uživatelů Maců. Pokud byste však na Macu hledali nějaký vestavěný antivir, se kterým byste mohli pracovat – například v podobě Windows Defender, tak byste se nedohledali. To ale neznamená, že jablečné počítače nejsou žádným způsobem chráněné, ba naopak.

O bezpečí nás všech se na Macu stará speciální nástroj s názvem XProtect, který byl představen již v roce 2009, a to společně s Mac OS X Snow Leopard. Tento nástroj dokáže na pozadí vyhledávat škodlivý kód a zároveň získávat přímo od Applu bezpečnostní aktualizace a informace o nově objeveném malwaru, bez nutnosti aktualizace celého macOS. Kromě XProtect, který škodlivý kód vyhledává, je v rámci macOS k dispozici ještě druhý nástroj Malware Removal Tool (MRT), který se stará o odstranění nalezeného škodlivého kódu.

Bezpečnostní výzkumník Howard Oakley se již po dobu několika let oběma zmíněným nástrojům věnuje a sleduje, jak se vyvíjí. S příchodem macOS 12.3 Monterey měl podle jeho slov Apple vydat zbrusu novou verzi XProtect, která určitým způsobem z části nahrazuje funkčnost MRT. Kromě toho se měl také výrazně změnit způsob, kterým XProtect na Macu funguje. Nově má totiž malware na jablečném počítači vyhledávat minimálně jednou denně tehdy, kdy ho uživatel nevyužívá, zatímco v předchozích verzích byl systém macOS prohledáván výhradně jen po jeho startu. Díky tomu se Mac samozřejmě nestane kompletně imunním proti škodlivému kódu, minimálně však případným útočníkům ztěžuje práci.

Po výše zmíněném odstavci si nejspíše většina z vás myslí, že pro získání nejnovější verze XProtect je nutné, abyste váš Mac měli aktualizovaný právě na macOS 12.3 Monterey a novější, což je samozřejmě u starších kousků problém. Opak je však pravdou, jelikož Apple zbrusu novou verzi zmíněného nástroje zpřístupnil i na stačí Macy s macOS Catalina. Co se pak týče ještě starších kousků, které běží mezi verzemi systémů OS X El Capitan a macOS Mojave, tak pro ně byla poslední bezpečnostní aktualizace vydána v dubnu 2022. Pokud tedy ještě z nějakého důvodu nemáte aktualizováno, rozhodně neváhejte, a pokud váš Mac na novější verzi macOS již aktualizovat nemůžete, rozhodně popřemýšlejte o pořízení nového kousku. Pro tyto staré počítače už Apple totiž nejspíše bezpečností aktualizace vůbec vydávat nebude.