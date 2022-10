Vývoj 5G modemu Applu se zadrhl, ještě minimálně 2 roky má spoléhat na Qualcomm

Není žádným tajemstvím, že se Apple v posledních letech usilovně snaží o to, aby se v co nejvíce směrech osamostatnil od svých dodavatelů, kteří mu mohou být na druhou stranu zároveň i konkurenty. Ne ve všech směrech však jde osamostatňování se dle plánu, o čemž svědčí třeba dlouhodobá snaha Applu vyvinout vlastní 5G modem, kterým by nahradil řešení od Qualcommu, což se mu však stále nedaří. A jak se zdá, ještě minimálně dva roky to v tomto směru lepší nebude.

Analytická společnost Haitong International Securities v čele s velmi přesným analytikem Jeffem Pu se na situaci kolem 5G modemů iPhonů podívala v posledních dnech důkladněji, aby následně zjistila, že má Apple s vývojem vlastního modemu evidentně tak velké problémy, že je s Qualcommem domluvený na spolupráci i pro roky 2023 a 2024. Jeho vlastní modem tedy dorazí nejdříve v roce 2025 coby součást iPhonů 17 a to i přesto, že se o něm zprvu hovořilo již v souvislosti s iPhony 12 v roce 2020.

Ačkoliv není v tuto chvíli samozřejmě jasné, co může za problémy s 5G modemy stát, obecně se dá říci, že se jedná o extrémně komplexní komponent, na který si i v současnosti troufá relativně málo společností. Klíčová navíc u něj není jen spolehlivost, ale taktéž energetická spotřeba, která musí být minimalizována, avšak nikoliv na úkor funkčnosti. Přesně kvůli tomu je tak pro Apple vývoj vlastního modemu velký oříšek, který nezvládá rozlousknout ani přesto, že má ve svých řadách již spoustu bývalých expertů z Intelu či právě z Qualcommu. Bude proto extrémně zajímavé sledovat, jak se celá záležitost do budoucna vyvrbí.