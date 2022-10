Lufthansa neví, zda mohou na palubu jejích letadel AirTagy nebo ne

Lokalizátory AirTag se těší prakticky od svého představení mezi uživateli velké popularitě, jelikož jsou předurčeny k extrémně širokému množství využití. Všude však s nimi nepochodíte – tedy asi. Jablíčkáři využívající služeb německé letecké společnosti Lufthansa si totiž začali nedávno stěžovat na to, že dostali zákaz nechávat v odbavených zavazadlech aktivní AirTagy, jelikož mají představovat bezpečnostní riziko. Je tu však jeden háček, společnost totiž zřejmě není v tomto rozhodnutí jednotná.

Rozhodnutí Lufthansy rozpoutalo mezi uživateli AirTagů poměrně velkou nevoli, která se promítla mimo jiné v bombardování společnosti dotazy. Na ty se rozhodla společnost odpovědět ústy svého tiskového mluvčího, avšak pro mného uživatele dost překvapivě. Tiskový mluvčí společnosti totiž uvedl, že AirTagy na palubě svých letadel nezakazuje, byť s tím, že odkázal na jednu ze směrnic Mezinárodní organizace pro civilní letectví, která může AirTagy vyšachovat. Ani to se však neděje, jelikož se ve směrnici hovoří jen o li-ion akumulátorech, kterým AirTag osazen není, takže není považován za nebezpečný. Ostatně, ještě aby ano, když také využívá stejnou baterii, kterou naleznete třeba v hodinkách.

Podtrženo, sečteno – zákaz převozu aktivních AirTagů na palubě letadel Lufthansy je nesmysl, ke kterému neměla společnost právo, ale právě toho si pravděpodobně nebyla zprvu vědoma. Jablíčkáři si ale v tomto směru tedy mohou klidně oddechnout, jelikož svá zavazadla přes AirTagy v letadlech sledovat i nadále mohou. Jediný orgán, který by mohl této věci učinit přítrž, je Mezinárodní asociace leteckých dopravců, která určuje to, co je a není možné na palubě letadel přepravovat. A ta s AirTagy problém nemá, minimálně prozatím.