Apple už se začal připravovat na uvedení iPhonů 15!

Přestože nové iPhony 14 (Pro), Apple Watch a AirPods byly představeny teprve před pár týdny, Apple se již začal v obchodech chystat na odhalení jejich nadcházející generace. Minimálně jeden britský Apple Store měl totiž již své zaměstnance informovat o tom, že mezi 15. zářím a 7. říjnem 2023 si nemohou vzít volno, stejně jako si jej nepůjde naplánovat na období mezi 2. prosincem a začátkem ledna. Jinými slovy, pokud na ně vyjde v tyto dny služba v obchodě, jedinou možností, jak se jí vyhnout, bude výměna směny s kolegou, popřípadě zdravotní indispozice a tak podobně.

Zákaz dovolených není u Applu ničím neobvyklým. Přistupuje k němu totiž pravidelně bezprostředně před uvedením nových produktů, které znamenají nápor na jablečné obchody ať už z hlediska jejich přímých nákupů či jen návštěv zvědavců, kteří se o nich chtějí dozvědět více právě od personálu obchodů. Je proto logické, že v tomto období musí Apple personál v pobočkách výrazně posílit, aby byl schopen uspokojit přání co největšího množství návštěvníků. Je tomu nicméně vůbec poprvé, co Apple tuto věc oznamuje s ročním předstihem, což však obhajuje tím, že se chce na rok 2023 “jen” co nejlépe připravit. S ohledem na tato slova je tedy možné, že od iPhonů 15 (Pro) chystaných na příští rok očekává extrémně silné prodeje, které mají potenciál s jeho dosavadními procesy takříkajíc zamávat.