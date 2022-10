Na ochraně soukromí a bezpečnosti všech jablíčkářů si Apple opravdu zakládá. Dokazuje nám to hned několika způsoby – primárně relativně často přichází s novými funkcemi a technologiemi, pomocí kterých zákazníky chrání, mimo to se stačí podívat do historie úniků dat a podobných skandálů, kde Apple prakticky vůbec nefiguruje a s ostatními společnostmi, například Metou či Googlem, se vůbec nemůže srovnávat. Hromady nových funkcí jsme se dočkali také v operačním systému iOS 16, což už jste nejspíše na našem magazínu postřehli. Několik novinek pak dorazilo i právě z kategorie ochrany soukromí a bezpečnosti.

Jak v iOS 16 využít Bezpečnostní kontrolu

Hlavní novou funkcí, která chrání soukromí uživatelů produktů od Applu, je Bezpečnostní kontrola. Pomocí ní mohou jablíčkáři jednoduše a rychle zkontrolovat veškerý přístup lidí a aplikací k jejich datům a informacím a případně tato oprávnění změnit. Bezpečnostní kontrola se tak může hodit především tehdy, pokud dojde k rychlé změně úrovně důvěryhodnosti právě s nějakou osobou, nebo aplikací. Apple konkrétně prezentoval využití funkce Bezpečnostní kontrola v rozpadajícím se a nefungujícím manželství, kdy se jedna ze stran může stát obětí zneužívání osobních dat a informací. Pro využití Bezpečnostní kontroly postupujte následovně:

Prvně se na vašem iPhonu s iOS 16 přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, kde najděte a rozklikněte sekci Soukromí a zabezpečení.

Následně se na další obrazovce přesuňte úplně dolů a přejděte do Bezpečnostní kontrola.

Zde už jsou k dispozici dvě možnosti, a to Nouzový reset a Správa sdílení a přístupu.

Výše uvedeným způsobem se tedy dostanete do rozhraní funkce Bezpečnostní kontrola z iOS 16. V případě, že zvolíte možnost Nouzový reset, tak si můžete okamžitě resetovat veškerý přístup lidí a aplikací k vašim osobním informacím a datům. Druhou možností je pak Správa sdílení a přístupu, kde už je možné komplexněji zobrazit a spravovat přístup lidí, aplikací a zařízení s přístupem k vašim osobním datům. Pokud někdy budete muset Bezpečnostní kontrolu využít, tak byste ještě měli vědět, že lze kdykoliv klepnout vpravo nahoře na Rychle ukončit, čímž se tato sekce ihned vypne, včetně aplikace Nastavení.