5 důvodů, proč byste si měli co nejdříve koupit AirPods Pro 2. generace

Pokud vlastníte AirPods 3. generace, AirPods Pro či AirPods Max, tak na nich můžete využívat prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy. Díky němu máte při sledování filmu či videa pocit, jako byste byli v kině a zvuk vás zcela obklopoval. Nově však uživatelé mohou využít také přizpůsobení prostorového zvuku pro ještě lepší zážitek z poslechu. Tuto novinku lze nastavit po připojení AirPods k iPhonu tak, že přejdete do Nastavení → vaše AirPody → Přizpůsobení . Následně už stačí projít speciálním průvodcem, který s využitím TrueDepth přední kamery provede sken vašich uší, a poté prostorový zvuk přizpůsobí přesně pro vás.

Vylepšené pouzdro

Zatímco samotná sluchátka AirPods Pro první a druhé generace byste nejspíše, tedy až na pár detailů, od sebe nerozeznali, tak to samé nelze tvrdit o pouzdru. To se totiž u druhé generace dočkalo hned několika skvělých vylepšení, o kterých byste měli vědět, a které rozhodně stojí za to. Zmínit můžeme hlavně vestavěný reproduktor, díky kterého je konečně možné AirPods Pro jednoduše najít i v případě, že jsou uvnitř pouzdro. Na boční straně se pak nově nachází úchytka na poutko a kromě toho je pouzdro odolné proti vodě a prachu.