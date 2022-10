Před několika týdny představil Apple po boku nových iPhonů také zbrusu nové Apple Watch. Konkrétně jsme se dočkali hned tří modelů jablečných hodinek, a to Series 8, levnější SE 2. generace a vrcholné Apple Watch Ultra. Na poslední zmíněný model jsme čekali po dobu několika měsíců, a pokud jste cílová skupina, tak mi jistě dáte zapravdu když řeknu, že se čekání vesměs vyplatilo. Ona cílová skupina Apple Watch Ultra je však velmi úzká a představuje hlavně extrémní sportovce. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 důvodů, proč nejsou Apple Watch Ultra pro každého.

Pokud byste si chtěli pořídit Apple Watch Ultra, tak za ně v Česku zaplatíte „příjemných“ 24 990 korun, což je za hodinky opravdu vysoká cena. Jen pro porovnání, větší varianta Apple Watch Series 8 vás vyjde na 12 490 korun, což znamená, že byste si za cenu jedněch Ultra mohli pořídit hned dvoje. Pokud byste si pak připlatili patnáct stovek, tak už namísto Apple Watch Ultra můžete mít základní iPhone 14, popřípadě za deset stovek navíc pořídíte iPhone 13 s 256 GB úložištěm. A pokud se podíváme do rodiny Maců, tak za 25 tisíc zcela bez problémů seženete MacBook Air M1.

Patříte mezi jedince, kteří milují černou, nebo naopak bílou, či jiné barevné varianty? Jestliže ano, tak ani v tomto případě nejsou Apple Watch Ultra pro vás. Jsou totiž k dispozici v jediném barevném provedení, které nese název neutrální. Tuto barvu lze definovat jednoduše neutrálně – je světlá s jemnými odstíny stříbra a žluté barvy. Oproti tomu takové Apple Watch Series 8 koupíte ve čtyřech různých barevných variantách, a to v temně inkoustové, hvězdně bílé, stříbrné a červené (hliník), potažmo ve zlaté, stříbrné a grafitově šedé (nerezová ocel).

Vysoká hmotnost

Tělo Apple Watch Ultra je zhotoveno z leteckého titanu, který je o téměř polovinu lehčí, než hliník. Mimo to se chlubí velkou houževnatostí a odolností proti korozi, takže pro extrémní sportovce to pravé ořechové. I přesto je ale nutné zmínit, že jsou Apple Watch Ultra z titanu těžší, než Apple Watch Series 8. Zatímco Apple Watch Ultra váží přesně 61,3 gramu, tak 45mm Series 8 z hliníku pouhých 38,8 gramu a z nerezové oceli 51,5 gramu. Kromě toho jsou Apple Watch Ultra všeobecně výraznější, a to po všech směrech, takže existuje větší pravděpodobnost toho, že s nimi někde zavadíte.