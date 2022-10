Jablíčkáři vybouchly jeho Apple Watch, Apple jej chtěl přimět k mlčenlivosti

S poměrně bizarním příběhem se před pár hodinami svěřil jeden americký jablíčkář tamnímu Apple portálu 9to5mac. Muži totiž vybouchly jeho rok staré Apple Watch Series 7 a to přesto, že nebyly jakkoliv poškozené ani nic podobného. Muž se navíc pohyboval doma, kde měl standardní teplotu a nic tedy nenasvědčuje tomu, že by za problémem bylo například přehřátí či jakýkoliv jiný vnější vliv.

V rozhovoru pro 9to5mac muž uvedl, že měl hodinky standardně na ruce, když začal náhle cítit, že jsou výrazně teplejší než na co je u nich zvyklý. Apple Watch tedy ze svého zápěstí sundal, aby je zkontroloval, přičemž zjistil, že zřejmě vlivem tepla praskla jejich zadní strana a hodinky začaly hlásit, že je třeba je kvůli vysoké teplotě vypnout. To uživatel samozřejmě udělal s tím, že poté se rozhodl zavolat na podporu Applu ohledně rad, jak celou situaci vyřešit. Jeho případ si měla podpora údajně přehazovat jako horký brambor, až nakonec skončil poměrně vysoko – konkrétně u jednoho z nejvýše postavených manažerů této služby. I přesto se však poměrně překvapivě nic moc uživatel nedozvěděl, jelikož mu bylo řečeno jen to, ať se hodinek nedotýká a že se mu Apple ozve s řešením.

Uživatel nechal hodinky vypnuté, odpojené od nabíječky a samozřejmě se jich nedotýkal, ty se však přesto začaly po pár hodinách ještě více zahřívat, což vedlo až k prasknutí displeje. Jablíčkář chtěl samozřejmě vše zdokumentovat, avšak jakmile hodinky zvednul, aby je co nejlépe vyfotil, začalo v nich praskat, kvůli čemuž se je rozhodl vyhodit z okna. Ještě než dopadly na zem však stihly explodovat, o čemž muž okamžitě znovu informoval Apple. Ten mu na celou záležitost odvětil, že pro něj bude mít nyní případ tu nejvyšší prioritu s tím, že jeho hodinky budou vyzvednuty a podrobeny zkoumání v laboratořích Applu. Kalifornský gigant se nicméně kromě zkoumání hodinek pokusil jejich majitele umlčet, jelikož mu poslal pro podepsání dokumenty se žádostí, aby o celé záležitosti mlčel. Ty se však jablíčkář rozhodl nepodepsat a o svém příběhu svět informovat, aby eventuálně pomohl všem, kteří se s něčím podobným setkají.