iPhone 14 Plus v prvních zahraničních hodnoceních příliš neoslnil

Již tento pátek vstoupí do prodejů poslední z nedávno představených iPhonů 14 ve formě modelu 14 Plus. A jelikož jej jako již tradičně již stihl Apple rozpůjčovat zahraničním médiím a youtuberům, máme nyní k dispozici první komplexnější hodnocení, díky kterým si můžeme o novince udělat obrázek. Ten však až tak oslnivý jako tomu je třeba u řady 14 Pro není.

Jako první tu máme hodnocení portálu The Verge, který má z telefonu rozporuplné pocity, jelikož u něj člověk ocení vlastně jen dvě věci – konkrétně velký displej a baterii, jejíž výdrž je fenomenální. U displeje je nicméně potřeba dodat, že se v žádném případě nejedná o to nejlepší, co lze v současnosti dostat a je proto mít jasno v tom, jak moc z hlediska zobrazení uživatel je. Pokud si vystačí jen se 60Hz obnovovací frekvencí, která je však v dnešní době již tak trochu za zenitem, bude s iPhonem 14 Plus nejspíš spokojený.

Na nedostatky displeje naráží ve své recenzi i portál Engadget, který telefon sice hodnotí jako povedený, zároveň o něm však mluví jen jako o dalším z řady iPhonů, který tak úplně nenadchne. Výdrž je zde sice skvělá, nedostatky displeje jsou ale vzhledem k ceně, která u tohoto modelu není rozhodně nejnižší, poměrně zarážející a to opět zejména kvůli nedostatečné obnovovací frekvenci. Zde je nicméně potřeba říci, že ani pro příští rok neplánuje Apple údajně u základních iPhonů 15 nasazení ProMotion takže si budou muset jablíčkáři na tuto věc zvyknout i do budoucna.

Vyloženě nadšený není z novinky ani přední technologický youtuber Marques Brownlee, avšak z trochu odlišných důvodů než výše zmíněná média. Telefon je totiž dle jeho slov kvůli spoustě chyb v iOS 16 v některých ohledech tak trochu nespolehlivý a bude tedy klíčové jak se Apple k řešení chyb postaví – respektive jak rychle je bude schopen všechny vychytat. Současný uživatelský zážitek mají totiž poměrně výrazně poznamenávat.

