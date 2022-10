Dech vyrážející video Chicaga ukazuje, co dokáže iPhone 14 Pro v rukou talentovaného umělce!

Různých ukázek toho, jak dokáže iPhone 14 Pro natáčet najdete na YouTube nespočet, ovšem žádná z nich není jako ta, kterou zveřejnil Joey Helms. Ten dokázal natočit přes dvě minuty záběrů z Chicaga, které doslova vyráží dech. Všechny záběry jsou v rozlišení 4K a jsou zachycené do ProRes formátu s využitím Cinematic Mode. Následnou úpravu pak Joey provedl ve Final Cut Pro X a nutno uznat, že toto už je skutečně mistrovské dílo nejen toho, co umí samotný iPhone, ale zejména toho, co s ním dokáží šikovní lidé jako je Joey Helms. Ostatně, podívejte se sami.