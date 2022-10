Už nemáte kam doma dávat věci? Tato společnost u vás naloží a uskladní všechny vaše přebytečné věci.

Tisková zpráva: Tradiční skladování a stěhování věcí je nepříjemné. Nikoho nebaví věci balit a stěhovat do skladu nebo ke kamarádům na půdu. Když chcete uskladnit gauč, musíte zavolat kamarádům a uplatit je pizzou, aby vám v sobotu pomohli,“ říká Robert Neumann, který je ředitelem firmy DělámeMísto. „Gauč musíte odvézt do skladu, následně vrátit půjčenou dodávku a domu si objednat Uber. Celý váš den je v háji. U nás stačí zmáčknout tlačítko.“ Prostřednictvím webových stránek DělámeMísto si uživatelé mohou objednat uskladnění, zabalení (pokud již nejsou věci zabalené) a objednat termín vyzvednutí. Do dvou – tří dnů od rezervace a to obvykle s odvozem zdarma.

Stěhováci dopředu přivezou krabice. Následně vše vyfotografují a katalogizují každou položku nebo krabici, se kterou manipulují. Klienti v případě zájmu mohu požádat o zabalení všech věcí. DělámeMísto už například takto zabalilo celou restauraci v centru Prahy. Následně odvezlo do skladu. Pokud chce uživatel později nějakou věc ze skladu přivézt, použije web DělámeMísto a nechá si ji doručit zpět domů „na vyžádání“.

DělámeMísto nemá přímo tendenci podbízet se konkurenci cenou. Společnost nedává zákazníkům definovanou skladovací jednotku. Platíte opravdu jen za reálně místo, které potřebujete. Jestli například bydlíte v pražské garsonce (cca 40m krychlových), tak vás skladování vyjde za 2599 Kč měsíčně pokud věci zůstanou alespoň rok uložené ve skladu. Běžná cena u klasických skladů je vyšší. Navíc vám DělámeMísto odveze věci do skladu zcela zdarma. V případě, že si svoje věci začnete ze skladu brát, tak vám DělámeMísto sníží splátku, jelikož budete zabírat méně místa.

DělámeMísto o sobě mluví jako o budoucím skladovacím Amazonu: Technologie jsou klíčovou páteří. Systém čárových kódů spojuje balíky s uličkou a regálem a je integrován s přepravním systémem a online katalogem. Zaměstnanci dopředu vědí, co přijde a kam mají uložit objemné zboží. Společnost vyvíjí software, který mapuje nevyužitý prostor, aby se do něj vešel podobně jako do Tetrisu. DělámeMísto také pracuje na předvídání, které předměty budou lidé chtít získat jako první, aby mohl uskladnit například jízdní kolo v blízkosti města a klavír daleko od něj, kde je pozemek levnější. Sklady jsou umístěny mimo region Prahy nebo Středních Čech. Díky levnějším skladovacím prostorům a pracovním síle může DělámeMísto nabídnout lepší ceny a příjemnější klientský zážitek.

V blízke době plánuje DělámeMísto výdej věcí přímo ze skladu. Jelikož aktuálně si dovoz jednotlivých věcí musíte zaplatit. Robert nám prozradil, že v plánu je něco ve smyslu výdejního okénka přímo ze skladu, kde si online objednáte, co potřebujete, včetně termínu vyzvednutí. A vaše věci na vás budou čekat.