Kvalitní příslušenství pro iPhone 14 nyní pořídíte za nejlepší ceny

Komerční sdělení: Jestli hledáte kvalitní příslušenství pro váš nový iPhone 14 (Pro), pak pro vás máme skvělý tip! U oblíbeného českého prodejce AppleMix.cz si totiž nyní můžete přijít na parádní doplňky za zcela bezkonkurenční ceny. V jeho nabídce naleznete desítky skvělých produktů, které vás dokážou překvapit nejen svou příznivou cenou, ale především vysokou kvalitou a celkovým zpracováním.

Ochranné kryty a tvrzená skla

Naprostým základem pro každého jablíčkáře by měl být ochranný kryt v kombinaci s tvrzeným sklem. Stačí totiž chvíle nepozornosti a například vinou pádu může dojít k poškození displeje či celého zařízení. To nejhorší na tom je, že takovéto opravy častokrát vyjdou až na tisíce korun. Naštěstí lze případným problémům snadno a levně předejít, a to konkrétně používáním těchto dvou doplňků.

V nabídce obchodu AppleMix.cz najdete kvalitní a elegantní kryty a pouzdra pro iPhone 14 (Pro) již od 199 korun! Ty vám nejen že pomohou s ochranou zařízení před poškozením, ale zároveň jej také parádně ozdobí. Vybrat si totiž můžete z rozsáhlé nabídky, a to například podle barvy, materiálu, vlastností a dalších parametrů. Konkrétně se tak nabízí například tradiční silikonová, odolná, kožená či barevně pestrá pouzdra. Volba je už jen a pouze na vás!

Mimo krytu byste rozhodně neměli zapomenout ani na tvrzené sklo pro iPhone 14 (Pro) chránící displej. Právě displej se totiž řadí mezi nejdražší komponenty chytrých telefonů, kvůli čemuž si rozhodně zaslouží pořádnou ochranu a péči. Z kategorií tvrzených skel na AppleMix.cz jednoduše stačí zvolit váš konkrétní model a následně vybrat nejvhodnějšího kandidáta. Kvalitní tvrzená skla jsou k dostání již od pouhopouhých 99 korun!

Kryty a tvrzená skla pro iPhone 14 (Pro) zakoupíte zde

USB-C nabíječky

Od příchodu řady iPhone 12 již nabíječka není běžnou součástí balení a je nutné si ji koupit samostatně. Problém je však v tom, že pro využití plného potenciálu rychlonabíjení a přibaleného USB-C/Lightning kabelu musíte sáhnout po takzvaném USB-C adaptéru, který splňuje certifikaci USB-C Power Delivery podporující rychlé nabíjení. Pokud chcete vsadit na jistotu, nabízí se originální Apple USB-C 20W adaptér za 649 korun.

I v tomto případě však můžete parádně ušetřit. K dostání jsou totiž desítky podstatně levnějších alternativ, které dosahují zcela totožných výsledků a k dostání jsou již od 299 korun! Zároveň v nabídce najdete i nabíječky do auta či adaptéry s hned několika výstupy pro napájení několika zařízení zároveň.

USB-C nabíječky pro iPhone 14 (Pro) zakoupíte zde