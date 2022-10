Apple: Dynamic Island z iPhonu 14 Pro je největší revolucí od příchodu iPhonu X

Jestli je nějaký prvek z iPhonů 14 Pro vskutku výrazný, je to bezesporu Dynamic Island, který nahradil dosavadní výřez. Přestože se může jednat pohledem některých jablíčkářů o drobnost, pravdou je, bez hlediska Applu se jedná o největší revoluci od příchodu iPhonu X. Alespoň to tedy tvrdí v jednom z rozhovorů, které jeho lidé poskytli.

O Dynamic Islandu se Apple rozpovídal konkrétně pro japonský časopis Axis a to konkrétně ústy šéfa softwarového inženýrství Craiga Federighiho. Ten se nechal mimo jiné slyšet, že tento prvek není v žádném případě jen jakousi rychlokvaškou, jak jej kdekdo vnímá, ale dlouhodobě promyšlenou záležitostí, které vzešla z hlav obrovského množství lidí a která je ve své současné podobě tím nejlepším, co je dle Applu z hlediska podobných řešení k dispozici. Dynamic Island je dle Federighiho doslova jakýmsi setřením hranice mezi hardwarem a softwarem, jelikož oba tyto prvky v něm spolupracují ve vzájemné symbióze, díky čemuž je celá věc ještě smysluplnější.

Ačkoliv Federighi v rozhovoru Dynamic Island víceméně jen vychvaloval, v jedné z pasáží přiznal, že není zcela 100% “kompatibilní” se zbytkem systému, jelikož nezapadá do celkové myšlenky antropomorfismu, kterou právě iOS dlouhodobě razí. Jeho užitečnost však toto drobné negativum přebíjí, jelikož je dle Craiga opravdu obří. Konečně je totiž možné sledovat důležité věci v popředí aplikací, aniž byste jimi byli vyloženě rušeni. Applu se tedy alespoň v jeho očích podařilo opět stvořit něco, co má potenciál do budoucna udávat trendy.