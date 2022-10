Apple přiznal problémy s mikrofonem Apple Watch 8 a Ultra

Není tomu tak dlouho, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že si čím dál tím víc jablíčkářů stěžuje na problémy s mikrofonem u Apple Watch 8 a Ultra. Ten se projevuje jednoduše tak, že po určitém čase, kdy je mikrofon v permanenci, se zkrátka zasekne a přestane snímat okolní zvuky, čímž vyřadí z provozu veškeré aplikace založené právě na snímání zvuku v čele s Telefonem měřičem hluku v místnosti, ale třeba taktéž Siri a tak podobně. A tyto problémy se nyní rozhodl přiznat i samotný Apple.

Portálu MacRumors se podařil získat dokument, který Apple v současnosti rozšiřuje do autorizovaných servisů a ve kterém právě přiznává to, že Apple Watch 8 a Ultra mají skutečně problémy s mikrofonem, který je však naštěstí jen softwarový a bude na něj tedy stačit budoucí softwarová aktualizace watchOS 9. Kdy jí hodlá Apple vydat nicméně neprozradil, byť v dokumentu informuje o tom, že jako krátkodobá možnost opravy lze využít restart hodinek, který mikrofon znovu zprovozní, byť samozřejmě jen do dalšího výpadku.

Nezbývá než doufat, že se Applu vyřeší problém se snímáním zvuku vyřešit co nevidět, stejně jako doufáme v to, že již brzy opraví i další neduhy ostatních OS. Pravdou totiž je, že jak watchOS 9, tak i iOS 16 sužuje nezdravé množství nejrůznějších chyb, které uživatele dost obtěžují. Apple však poměrně překvapivě s jejich opravami příliš nespěchá, jelikož od vydání veřejných verzí těchto systémů před více než dvěma týdny vypustil jen jeden opravný patch s opravami elementárních chyb. Snad tedy budou následující týdny z hlediska oprav přívětivější.