HIVE Pods 3 Ultra: Perfektní bezdrátová sluchátka za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Jestliže hledáte skutečně kvalitní bezdrátová sluchátka, která vám kromě skvělého zvuku dokážou nabídnout i zcela bezkonkurenční výdrž, pak pro vás máme skvělý tip! V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout model HIVE Pods 3 Ultra, který je doslova perfektním parťákem pro poslech hudby, sledování filmů či rovnou na gaming.

Sluchátka jako taková si pochopitelně zakládají na perfektní kvalitě zvuku. V tomto ohledu hrají důležitou roli 6mm měniče v kombinaci s podporou kodeku AAC a moderní technologií Bluetooth pro bezchybný bezdrátový přenos. Díky tomu tak můžete počítat s hutnými basy, propracovanými středy či křišťálově čistými výšky. Ostatně to z nich dělá skvělého parťáka nejen pro poslech hudby, ale i ke sledování filmů či hraní her. Nechybí totiž ani speciální gamingový režim pro ultrarychlý přenos zvuku zajišťující minimální latenci. Můžete si tak být jisti tím, že vám rozhodně nic neunikne. HIVE Pods 3 Ultra také dominují z hlediska výdrže baterie. Celkově totiž nabízí až 33 hodin poslechu – při kompletním nabití vydrží sluchátka hrát až 9 hodin, přičemž zbývajících 24 hodin je „ukryto“ v bezdrátovém nabíjecím pouzdru. Za zmínku také stojí úžasná rychlost. Stačí jen 5 minut nabíjení a rázem máte dostatek energie pro 1,5 hodiny provozu!

U zvuku či výdrže baterie to však ani zdaleka nekončí. Sluchátka nadále nabízejí možnost dotykového ovládání pro kontrolu hudby či příchozích hovorů. S takovou lze velice jednoduše regulovat hlasitost, pořadí skladeb či příjem zmiňovaných hovorů. To vše i bez vytažení telefonu. Řadu dalších funkcí si navíc můžete zpřístupnit s pomocí vlastní mobilní aplikace Niceboy ION. Appka posouvá celkové možnosti na zcela novou úroveň. S její pomocí lze kompletně přizpůsobit ekvalizér HIVE Pods 3 Ultra obrazu svému, detailně zkontrolovat stav nabití jednotlivých sluchátek či přímo na mapě vidět, kdy byla naposledy připojena k vašemu telefonu. Kombinace prvotřídního zvuku, parádní výdrže a řady chytrých funkcí sluchátka HIVE Pods 3 Ultra staví do pozice TOP sluchátek v poměru cena/výkon. Tento model vás totiž vyjde na pouhopouhých 1 499 Kč!

