5 důvodů, proč nepotřebujete nejnovější iPhone

Výkon nepoznáte Každoročně Apple do nových iPhonů umístí také zbrusu nový čip, který je mnohdy až o pár desítek procent výkonnější než jeho předchozí generace. Je ale důležité zmínit, že čipy od Applu jsou po stránce výkonnosti naprosto bezkonkurenční, a dokonce mají několikaletý náskok. Z toho plyne, že většina uživatelů jednoduše nemá šanci tak obrovský výkon využít naplno, a tak si bez problémů vystačí i se starším čipem. Co si budeme nalhávat, mnoho jablíčkářů v dnešní době využívá bez problémů klidně i iPhone 7, který už sice nedostal poslední verzi iOS 16, ale výkonnostně stále dostačuje. Chcete-li být do budoucna krytí, klidně můžete sáhnout i po dvě generace starém čipu. Představení A16 Bionic apple-a16-17 apple-a16-16 apple-a16-15 apple-a16-14 apple-a16-13 apple-a16-12 apple-a16-11 apple-a16-10 apple-a16-9 apple-a16-8 apple-a16-7 apple-a16-6 apple-a16-5 apple-a16-4 apple-a16-3 apple-a16-2 apple-a16-1 Vstoupit do galerie

Nejspíše bude vypadat stejně Dá se říct, že Apple praktikuje jakýsi tříletý cyklus, během kterého vypadají jablečné telefony vždy velmi podobně. Vidět jsme to mohli například u iPhonu 6(s), 7 a 8, následně pak u X, XS a 11 a aktuálně u 12, 13 a 14. V praxi to znamená, že když se nacházíme na konci tohoto tříletého cyklu, tak si bez obav můžete pořídit klidně dvě generace starý iPhone a nikdo na první pohled nepozná, jestli se jedná například o iPhone 12, anebo nejnovější iPhone 14. A dá se říct, že to nejspíše nějak výrazně nepoznáte ani vy. Samozřejmě v příštím roce, kdy vyjde iPhone 15, který by měl být vzhledem k tříletému cyklu přepracovaný, tohle tak úplně praktikovat nepůjde, pokud budete chtít mít nejnovější design. Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 Vstoupit do galerie

Cenový rozdíl Obrovským aspektem, který hraje roli při výběru nového iPhonu, je rozhodně cena. A nyní, s novými iPhony 14 (Pro), to platí dvojnásob, jelikož došlo k obrovskému zdražení, a to téměř o 5 tisíc korun. Zatímco iPhone 13 Pro jste minulý rok koupili za necelých 29 tisíc, tak iPhone 14 Pro vychází na bezmála 34 tisíc, což je skok obrovský a nejnovější jablečné telefony se tak pro lidi stávají ještě více nedostupnými. Pokud byste tedy chtěli ušetřit, tak můžete sáhnout po iPhonu 12 (Pro), což je počáteční model aktuálního tříletého cyklu. Modely „dvanáctek" jste aktuálně v použitém stavu schopni sehnat klidně až o 40 % levněji oproti nejnovějším iPhonům 14 (Pro), což rozhodně není zanedbatelná částka a můžete si ji přidat třeba na jiný produkt od Applu.

S fotoaparáty to není tak žhavé Apple vždy uměl veškeré funkce a vlastnosti prodat a aktuálně to platí hlavě u fotoaparátu. Každým rokem nám kalifornský gigant říká, jak se mu povedlo fotoaparáty posunout ještě o kus dál, jak moc jsou lepší apod. Ano, to je samozřejmě pravda, fotoaparáty jsou reálně lepší, ale rozhodně to v porovnání s modely z posledních let není tak žhavé. Primárně s novějším iPhonem získáte prakticky jen lepší snímky ve špatných světelných podmínkách, a pokud budete fotit během dne, jen těžko na první pohled poznáte rozdíly. iPhony fotí naprosto úžasně již dlouhá léta, to samé platí i o natáčení videí. Nejnovější iPhone 14 Pro (Max) sice umí fotit ve 48 MP, avšak pouze pokud využijete formát RAW, který je určen jen pro profíky. Jinak je rozlišení stále zajetých 12 MP.