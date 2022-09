5 tipů ve Zdraví z iOS 16, o kterých byste měli vědět

Apple se snaží různými způsoby starat o zdraví všech jablíčkářů, což nám každoročně dokazuje novými funkcemi a možnostmi. Středobodem informací o našem zdraví a aktivitě je nativní aplikace Zdraví, ve které si můžete zobrazit veškerá zaznamenaná data, a to nejen z iPhonu, ale také z Apple Watch a dalších podporovaných zařízení či aplikací. Apple samozřejmě i Zdraví neustále vylepšuje a několika skvělých novinek jsme se v této aplikaci dočkali i v nedávno vydaném iOS 16. V tomto článku se tak společně podíváme na 5 novinek ve Zdraví z iOS 16, o kterých byste měli vědět. Mohlo by vás zajímat 5 tipů v Safari z iOS 16, které byste měli znát iPhone Pavel Jelič 26. 9. 2022

Zobrazení podrobnějších informací o spánku V případě, že vlastníte Apple Watch a máte je na zápěstí i během spánku, tak vám mohou zobrazit zajímavé informace o spánku. Doposud byly tyto informace skutečně pouze obecné, a pokud jste měli zájem o přesnější, museli jste sáhnout po aplikaci třetí strany. V novém iOS 16, a potažmo také watchOS 9, však začal Apple zobrazovat o mnoho přesnější informace o spánku. Nově si tak uživatelé mohou zobrazit například čas základního a hlubokého spánku, REM spánku a bdění, společně s informacemi o nárůstu či poklesu času spánku a mnoho dalšího. Stačí otevřít Zdraví, kde v Prohlížení přejděte do sekce Spánek. Fotogalerie ios16-zdravi-leky2 spanek-data-ios16-zdravi1 spanek-data-ios16-zdravi2 Vstoupit do galerie

Léky a nastavení připomínek Jednou z hlavních nových funkcí Zdraví v iOS 16 je rozhodně možnost pro přidání léků do aplikace a nastavení připomínek užití. To využijí především takoví uživatelé, kteří musí brát denně všemožné léky. Samozřejmě existují organizéry na léky, avšak co si budeme nalhávat, jejich využití je v dnešní době už spíše přežitkem. Do Zdraví si uživatelé mohou zadat veškeré jejich léky, včetně názvu, dávky, vzhledu apod. Mimo to si hlavně mohou nastavit, kdy mají jednotlivé léky brát, takže se jim v určený čas vždy zobrazí notifikace, která na užití upozorní. Stačí otevřít Zdraví, kde v Prohlížení přejděte do sekce Léky, kde už je stačí přidat. Fotogalerie #2 ios16-zdravi-leky2 ios16-zdravi-leky3 ios16-zdravi-leky4 ios16-zdravi-leky5 ios16-zdravi-leky6 ios16-zdravi-leky7 ios16-zdravi-leky8 ios16-zdravi-leky1 ios16-zdravi-leky9 ios16-zdravi-leky10 ios16-zdravi-leky11 Vstoupit do galerie

Přehled užitých léků Kromě toho, že vás Zdraví dokáže upozornit na užití léků, tak si následně také můžete zaznamenat jejich užití. Díky tomu už se nestane, že byste si nějaký lék omylem užili dvakrát, popřípadě že byste si užitím jednoduše nebyli jistí. Pro zaznamenání stačí klepnout na zmíněné oznámení, kde už lze užití potvrdit. Tím to ale nekončí, jelikož užité léky se zapisují do přehledu, který si pak můžete zobrazit a přesvědčit se, že jste si užili vše, co jste měli. Navíc k tomu můžete, například pro lékaře, exportovat také přehled všech užívaných léků. Stačí přejít do Zdraví, kde v Prohlížení přejděte do sekce Léky, a poté níže klepněte na Exportovat PDF. To pak můžete hned sdílet nebo uložit. Fotogalerie #3 ios16-zdravi-leky2 ios16-zdravi-leky3 leky-prehled-pdf-ios16-2.jpeg leky-prehled-pdf-ios16-3-1.jpeg Vstoupit do galerie

Přidání audiogramů V případě, že uživatel trpí nějakou poruchou či ztrátou sluchu, tak si do iOS může nahrát audiogram. S jeho využitím pak dokáže systém zvuk upravit tak, aby jej uživatel mohl lépe slyšet, co určitě každý takový jedinec ocení. V iOS 16 pak navíc došlo k přidání možnosti pro nahrání audiogramů do Zdraví. Díky tomu tak můžete postupně sledovat, jak se váš sluch vyvíjí. Pro přidání audiogramu do Zdraví prvně do aplikace přejděte, poté rozklikněte v Prohlížení sekci Sluch a nakonec otevřete Audiogram. Zde už jen stačí vpravo nahoře klepnout na Přidat data, čímž se spustí průvodce. Fotogalerie #4 zdravi-audiogram-ios16-1 zdravi-audiogram-ios16-2 zdravi-audiogram-ios16-3 zdravi-audiogram-ios16-4 Vstoupit do galerie