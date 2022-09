Jak si stáhnout do iPhone offline mapy z Google Maps

Kdybych si musel vybrat jen jednu jedinou aplikaci, kterou si nainstaluji do svého iPhone kromě těch přeinstalovaných, budou to bezpochyby právě Google Mapy. Protože miluji objevování nových míst a cestování autem po celé Evropě, jsou pro mě Google Maps skutečně něco, bez čeho se neobejdu. Jedná se bezpochyby o skvělého pomocníka ani ne tak k přímé navigaci z bodu A do bodu B, i když i to samozřejmě zvládají, ale především k tomu, abyste objevili, kam zajít na oběd, kde se podívat na zajímavé místo a kde ideálně zaparkovat. Google Maps jsou však primárně online záležitostí, která pro svůj chod potřebuje dvě věci. Jednak je to funkční datacentrum Google, které však téměř nemívá výpadky, a pak také vaše připojení k internetu, s čímž už to může být obzvlášť v oblastech se slabým pokrytím signálem horší.

Aby vás nemuselo trápit vaše internetové připojení, je zde možnost si stáhnout vybrané mapy do paměti svého iPhone. Nemusíte pak řešit, zda nejste zrovna v místě, kde není signál, což se navíc většinou nachází tam, kde zrovna opravdu mapy potřebujete. Ideální je mít staženo ve svém telefonu alespoň oblasti, kam se například chystáte na dovolenou nebo pokud to kapacita vašeho telefonu umožňuje, klidně celou Evropu. Stažené mapy se pak mohou automaticky aktualizovat, můžete je vymazat, editovat, přejmenovat nebo si můžete dokonce povolit automatické stahování oblíbených map do offline režimu.

Abyste si stáhli mapu do svého iPhone stačí otevřít Google Maps a následně zvolit váš profil a položku Offline mapy a zde následně zvolíte možnost Vyberte svou vlastní mapu. Následně máte možnost vybrat oblast, která se má stáhnout. Největší možná oblast, kterou můžete stáhnout jako jednu mapu má cca 650 MB s tím, že však můžete stáhnout více map a postupně si takto stáhnout například celou Evropu. Mapy se samozřejmě propojují a pokud jste offline, nemusíte se bát, že by při přecházení mezi jednotlivými staženými oblastmi docházelo k problémům. Na mapách je pak možné dělat vše stejně jako na online mapách s tím, že se offline mapy v případě, kdy jste online využívají pro šetření dat a automaticky se aktualizují informace o provozu a tak dále. Pokud jste offline, pak je dostupné vše, jako byste byli online s výjimkou aktuální dopravní situace a varování. Mapy si v nastaveních můžete nechat aktualizovat nebo stahovat automaticky.

Osobně tuto funkci využívám, aby se mi nestalo, že dojde k výpadku signálu někde uprostřed hor v situaci, kdy se to opravdu nehodí. Mapy můžete kdykoli smazat, ovšem pokud nebojujete s místem ve vašem telefonu, v podstatě k tomu není moc důvod a můžete si je nechat ve svém telefonu navždy.