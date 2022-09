5 tipů v Kondici z iOS 16, o kterých jste možná nevěděli

Aby dokázal iPhone spolehlivě sbírat a zapisovat data aktivity, tak je nutné, abyste měli zadané správné a aktuální zdravotní údaje. Ty si nastavíte ihned po prvním spuštění aplikace, popřípadě po pořízení Apple Watch, postupem času však dochází ke změnám, pokud se tedy bavíme hlavně o váze a výšce. Pro aktualizaci zdravotních údajů tak v aplikaci Kondice vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu, a poté přejděte do Podrobné informace o zdraví . Zde už je možné veškeré údaje změnit. Nakonec nezapomeňte změny uložit klepnutím na Hotovo.

Kondice se vás má snažit určitými způsoby udržet fit a jednoduše v kondici. Čas od času se ale stává, že uživatelé jednoduše nemají motivaci se jakýmkoliv způsobem zlepšovat a posouvat dál. Nejen kvůli tomu můžete svou aktivitu navzájem sdílet s dalšími uživateli, takže přes den uvidíte, jak na tom jsou, což vás může motivovat k tomu, abyste je předběhli. Pro spuštění sdílení aktivity stačí, abyste se v Kondici ve spodním menu přesunuli do Sdílení, kde pak nahoře klepněte na ikonu panáčka s + . Pak už si jen vyberte uživatele, se kterým chcete data sdílet, a odešlete pozvánku.

Nastavení cílů

Každý z nás má nějaké denní cíle aktivity, kterých bychom chtěli dosáhnout. Tyto cíle jsou konkrétně rozděleny do aktivity, cvičení a stání s tím, že každý z nás je má jednoduše jiné. Vaše cíle si můžete nastavit při prvotním zapnutí Apple Watch, popřípadě po prvním zapnutí aplikace Kondice. Pokud byste je však chtěli někdy změnit, tak to samozřejmě není problém. Stačí, abyste v Kondici vpravo nahoře klepnuli na ikonu vašeho profilu, a poté přešli do sekce Změnit cíle. Zde už si stačí cíl pro aktivitu, cvičení a stání vybrat.