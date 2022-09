V showroomu VOIX proběhla živá recenze unikátní reproduktorové sestavy KEF Blade One Meta. Videozáznam je k dispozici

Jako jediná v ČR nabídla letos v létě společnost VOIX hudebním fajnšmekrům možnost naživo slyšet zcela výjimečný model řady Blade značky KEF, One Meta, který se prodává za cenu téměř 900 tisíc korun. Firma také pro veřejnost uspořádala recenzi naživo, kterou nyní vydává na videozáznamu.

Tato nejvyšší HiFi řada značky KEF se mimo jiné pyšní světovým unikátem: jako první je osazena reproduktory Single Apparent Source postavenými na inovativní technologii dvanácté generace Uni-Q s Metamaterial Absorption Technology. Ta zajišťuje maximálně přesné zvukové rozlišení, protože eliminuje 99 procent vysokofrekvenčního zkreslení. Zvuk vychází z jednoho bodu a je mimořádně přirozený.

Nestaví na prvoplánové snaze oslnit

Oborově zaměření novináři a také zástupci z řad hifi nadšenců se v pražském showroomu společnosti VOIX sešli na konci léta, aby se zúčastnili recenze modelu Meta One Blade naživo. Připravil si ji šéfredaktor časopisu HiFi Voice Daniel Březina. Přesněji, šlo o srovnání s modelem Reference 1 Meta.

„Modely Blade byly vždycky na poli reprosoustav jedněmi ze samorostů s originálním designem, který ovšem staví nikoliv na prvoplánové snaze oslnit a být originální, ale na logických technických základech – Blade One Meta mají nejnovější generaci technologií a materiálů KEF a oproti generacím minulým posouvají zvuk ještě dál,“ uvedl mimo jiné Daniel Březina. Ten dále ocenil především originální koncept modelu, jeho famózní prostorovost, naprostou přirozenost a lehkost středů či velmi rychlý a pevný bas.

Závěrečné resumé

„Obávám se, že pokud chcete opravdu to nejlepší, budete muset sáhnout do peněženky trochu hlouběji,“ řekl v závěru srovnání modelů One Meta a Reference 1 Daniel Březina. „Nicméně, pokud žijete v reálném světě designovém, finančním i prostorovém, co do velikosti bytu, model Reference 1 je bonbónek, který funguje naprosto excelentně,“ uzavřel.

Použitá hudba

Účastníci události v průběhu večera vyslechli celou řadu ukázek „testovací“ hudby, mimo jiné Mozartovo Violin Concerto No. 2 in D major, K211 – Allegro Moderato v podání Anne-Sophie Mutter, dále Running Up That Hill od Kate Bush, Szymanowského „O przychodze sam, jako kazales, Królu“ v podání Birminghamského orchestru pod taktovkou Sira Simona Rattla, či „American in Paris“ George Gershwina v interpretaci Cleveland Orchestra pod taktovkou Riccarda Chaillyho a klavírů sester Labéqueových, nebo třeba „Life in a Tin Can“ od Mahavishnu Orchestra aj.

Videorecenze modelu One Blade Meta značky KEF je k dispozici na YouTube kanálu společnosti VOIX.

O řadě Blade značky KEF

Odborníky i spotřebiteli oceňovaná řada Blade je vlajkovou lodí HiFi reproduktorů značky KEF, které jsou už od roku 1961 vyvíjeny a stále ručně vyráběny v britském sídle společnosti ve městě Maidstone v hrabství Kent. Řada Blade byla uvedena na trh v roce 2011 jako výsledek strategie vedení společnosti, které dalo svým inženýrům volnou ruku k vytvoření dokonalého reproduktoru bez omezování designu nebo nákladů. Blade je unikátní zejména konfigurací Single Apparent Source, která zajišťuje mnohem přesnější zvukové rozlišení, než jakého dosahuje jakýkoli běžný reproduktor.

O společnosti VOIX

Prodejna spolu s showroomem VOIX je unikátní a v České republice jedinečný projekt, který nabízí svým zákazníkům na ploše téměř 600 m2 luxusní audio a video techniku těch nejlepších světových značek. Více na www.voix.cz.