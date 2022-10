VOIX představil dlouho očekávaný Sonos Sub Mini, nabízí zvukový komfort mnohem větších subwooferů

Tisková zpráva: Nový subwoofer Sonos Sub Mini mimo jiné poskytne překvapivě hluboké a přesné nízké frekvence, snadné připojení k systému přes WiFi, uživatelsky vstřícné ovládání a mnoho dalšího. Přístroj je už několik dní k dispozici v pražském showroomu společnosti VOIX.

Sub Mini lze sice podle výrobce, americké firmy Sonos, zastrčit třeba pod stůl, takže v bytě nebude překážet, ale rozhodně ho nejde přeslechnout. Duální woofer s potlačením síly totiž vytváří překvapivě hluboké a dynamické nízké frekvence, které uživatel obvykle očekává od mnohem většího subwooferu. Zároveň minimalizuje bzučení, chrastění nebo zkreslení.

Je to především díky jednomu z unikátních řešení, které Sub Mini nabízí, a sice protiběžnému umístění dvojice speciálně vyvinutých basových měničů po stranách štěrbiny vedoucí skrz subwoofer. To zvětšuje akustický tlak, čímž dochází k potlačení vibrací. Přístroj tím pádem nedrnčí jako jiné subwoofery, ani nehrozí rezonance s nábytkem nebo předměty v okolí.

Hlasitost se přizpůsobuje automaticky

Sub Mini lze po připojení napájecího kabelu a spuštění aplikace přes WiFi jednoduše spárovat s reproduktory Sonos Beam, Ray, One nebo One SL. A po několika snadných pokynech zobrazených na displeji vytvořit bezdrátový zvukový systém pro domácí kino, poslech ve více místnostech apod. Reproduktor podporuje sítě 2,4 GHz i 5 GHz, ale případně je možné zvolit i kabelové připojení, na jeho spodní straně se nachází ethernetový port.

Hlasitost Sub Mini se automaticky přizpůsobuje spolu se spárovaným reproduktorem nebo soundbarem. Zvukové nastavení lze upravit pomocí aplikace Sonos, je takto možné například přizpůsobit úroveň basů podle preferencí atd. Komfort pro uživatele s iOS zvyšuje také technologie ladění Trueplay, která přizpůsobuje charakteristiku zvukového projevu jedinečné akustice místnosti. A tak i když je Sub Mini umístěný ke zdi, nikdy nebude znít ostře, blátivě nebo ploše.

Nový subwoofer Sonos Sub Mini je možné vyzkoušet v showroomu společnosti VOIX v Dušní ulici na Praze 1. Podrobnější informace a technické specifikace přístroje jsou k dispozici na webu VOIX.