Samsung drze okopíroval jednu z největších novinek iOS 16

Mysleli jste si, že doby, kdy Samsung od Applu vše naprosto bez jakýchkoliv zábran kopíroval jsou již dávno pryč? V následujících řádcích vás přesvědčíme o opaku. Jihokorejský gigant se totiž nyní rozhodl ukrást jedná z nejzásadnějších novinek operačního systému iOS 16, který pro veřejnost vyšel teprve před dvěma týdny. Řeč je konkrétně o možnostech úprav zamykací obrazovky nebo chcete-li Lock Screenu.

V iOS 16 přibyla na iPhony možnost přizpůsobit si zamykací obrazovku nejen novým stylem písem pro hodiny či datum, ale taktéž celou řadou widgetů viditelných právě i po uzamčení telefonu nebo třeba možností skrytí části času za předměty na tapetě. A právě tyto prvky až na poslední zmiňovaný (zatím) se Samsung rozhodl zkopírovat. Nasadil je totiž ve 3. betě svého nového OneUI 5, díky čemuž si tak můžeme jeho výtvor prohlédnout již nyní více než detailně. O žádnou zajímavou podívanou se však ve výsledku nejedná. Rozhraní pro úpravy a celkové pojetí zamykací obrazovky je totiž tomu, které používá Apple podobné naprosto extrémním způsobem, díky čemuž není pochyb o tom, kde že se vývojáři inspirovali. Jak však Apple v posledních letech známe, nechá ho podobné okopírování chladným, jelikož soudní tahanice, kterou by tím způsobil, by se stejně vlekla extrémně dlouho a její výsledek by byl s předstihem nejasný. Je nicméně poměrně zajímavé vidět, že Samsung se Applu jeden měsíc vysmívá za jeho iPhony 14 (Pro) v celé řadě videoreklam a další měsíc mu není vůbec trapné od něj okopírovat některé prvky systému.