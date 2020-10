Nepoučitelný Samsung: Od Applu chystá okopírovat i to, za co je ten nyní tvrdě kritizován

Když Apple zhruba před dvěma týdny světu oznámil své odvážné rozhodnutí ve formě odstranění nabíjecího adaptéru a sluchátek z balení všech jím nabízených iPhonů, vyvolal tím jednak ze strany mnoha jablíčkářů ostrou kritiku, ale také obrovské množství posměšků od jeho konkurence v čele s jihokorejským Samsungem. Podle zdrojů z Jižní Koreji se však zdá, že výsměch Samsungu nebyl v tomto směru vůbec na místě, jelikož se má u nové vlajkové lodi v podobě Galaxy S21 (či S30) v příštím roce rozhodnout stejně – tedy minimálně ohledně nabíjecího adaptéru.

Že se Samsung nebojí od Applu “opisovat” není již řadu let žádným tajemstvím. Ostatně, inspirace jablečnými produkty jej nejednou dostala až před soud, který jej prohlásil vinným z kopírování a nařídil mu nahradit Applu škody tučnou finanční injekcí. Samsung se toho však nebojí ani po této aférce a do šlépějí Applu znovu vkračuje – byť již tak, že za to u soudu pykat určitě nebude. Za odstranění nabíječky, které má podle důvěryhodných zdrojů jihokorejských médií v plánu, by ostatně soudní postih ani přijít nemohl. Dá se nicméně očekávat, že se stejně jako Apple dočká ze strany svých fanoušků ostré kritiky, která by navíc mohla být ještě tvrdší než právě u kalifornského giganta – a to právě kvůli posměškům, kterými Samsung na adresu Applu nešetřil. Otázkou nicméně je, zda by mu to vůbec vadilo. Vždyť podobně se zachoval i v roce 2016 při odstranění 3,5 mm jack konektoru, se kterým se nakonec po relativně krátké době rozloučil také. S trochou nadsázky by se proto možná chtělo až říci, že je na podobné změny nálad své oblíbené firmy fanoušek Samsungu zvyklý. Nechme se však překvapit, rozhodnuto totiž zřejmě ještě tak úplně není.