Apple zřejmě sám tak úplně neví, pro koho Apple Watch Ultra vlastně jsou

Ačkoliv se mohly Apple Watch Ultra při svém představení na začátku září tvářit do jisté míry jako profesionální doplněk pro potápěče, v žádném případě tomu tak není. Poté, co tuto informaci uvedl Apple na svém webu v poznámkách pod čarou jí totiž před pár hodinami zopakoval i v novém podpůrném dokumentu, který je však do jisté míry vcelku kontroverzní záležitostí. Proč?

V novém podpůrném dokumentu Apple, který se točí právě kolem Apple Watch Ultra, uvádí kalifornský gigant hned v úvodu to, že jeho nové hodinky nejsou potápěčským počítačem a nezvládají analyzovat plyny, informovat o dekompresní zastávce a tak podobně a tudíž je dobré je při ponoru doplnit sekundárním hloubkoměrem a časovačem. Dále ve stejném dokumentu uvádí to, že jsou hodinky určeny pro vyškolené potápěče (respektive jen ti by je měli používat pod vodou), avšak na druhou stranu v něm zase píše, že jsou zároveň určeny pro rekreační potápění. S trochou nadsázky se tak dá říci, že i samotný Apple má tak trochu guláš v tom, pro koho jsou hodinky vlastně určeny a jak je vlastně využívat. Přeci jen, brát si je jen jako doplněk pro hloubkoměr a časovač nedává svým způsobem úplně smysl když mají právě tyto funkce nabídnout právě ony. I z tohoto důvodu bude proto velmi zajímavé, jak bude na tento model svět z dlouhodobého hlediska reagovat, respektive zda si najde tak velké množství zastánců, že bude pro Apple smysluplné pro ně v nadcházejících letech vytvořit nástupce.