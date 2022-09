Začněte s 3D tiskem! Jednoduchou 3D tiskárnu Two Trees nyní pořídíte s více než 75% slevou

Komerční sdělení: Chcete začít s 3D tiskem a hledáte vhodnou, ale především jednoduchou 3D tiskárnu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak pro vás máme skvělý tip! V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout oblíbený model Two Trees Bluer, který je doslova perfektním kouskem v poměru cena/výkon. Tuto tiskárnu nyní zakoupíte za méně než čtvrtinu! Pojďme si na ni proto společně posvítit.

Two Trees Bluer

V rámci speciální akce si nyní můžete přijít na oblíbenou a jednoduchou 3D tiskárnu Two Trees Bluer, která je perfektní volbou pro začátečníky. Tento model si zakládá na celkové jednoduchosti, díky čemuž se do tisku může pustit doopravdy každý. Zároveň mu nechybí maximální přesnost na všech osách, dobře řešený systém pro odvod tepla, efektivní tisk či 3,5″ barevný dotykový displej, který slouží pro případné ovládání samotné tiskárny jako takové. Samozřejmě ani nechybí různé bezpečnostní funkce – Two Trees Bluer vás například automaticky upozorní na situaci, kdy dochází filament.

Fotogalerie Two Trees Bluer 5 Two Trees Bluer 1 Two Trees Bluer 2 Two Trees Bluer 4 Two Trees Bluer 3 Vstoupit do galerie

Důležitý je také dostupný prostor. S pomocí této 3D tiskárny můžete tisknout objekty o rozměrech až 235x235x280 milimetrů, což je perfektní pro všechny druhy 3D tisku. Díky tomu si můžete sami vytisknout prakticky cokoliv se vám zamane. Zároveň určitě nesmíme zapomenout jednu poměrně důležitou vlastnost – tiskárna je překrásně tichá. Nemusíte se tedy obávat, že by vás tisk nějak výrazně obtěžoval. Samozřejmostí je také jednoduchá instalace a příprava na tisk.

Nyní za méně než čtvrtinu!

Jak už jsme zmínili výše, momentálně si produkt můžete pořídit s nevídanou slevou. Oblíbený a ověřený prodejce Tomtop.com totiž Two Trees Bluer nabízí se skvělou 73% slevou, díky čemuž její cena klesla na pouhopouhých 136,99 € ( 498,49 € ). Jenže u toho to ani zdaleka nekončí. Aby toho totiž nebylo málo, zároveň vám přinášíme exkluzivní slevu pro naše čtenáře! Při zadání slevového kódu ve znění TCOTHDB se vám cena sníží jen na 119,99 €! Pokud byste tedy rádi zavítali do světa 3D tisku, pak máte tu vůbec nejlepší příležitost.

Nutno však zmínit, že je nabídka časově i početně omezená. Jestli vás tedy tiskárna zaujala a rádi byste využili současných slev, pak byste nad nákupem rozhodně neměli otálet. Za zmínku také stojí bezplatná a bleskurychlá doprava. Zboží se totiž odesílá z evropského skladu, tudíž s jeho doručením můžete počítat v řádu 3 až 5 dní.

3D tiskárnu Two Trees Bluer zakoupíte se slevou zde