Recenze Maono WM600 TikMic: Bezdrátový mikrofon (nejen) pro iPhone s neuvěřitelným dosahem

V dnešní recenzi se podíváme na mikrofonní systém WM600 TikMic ve verzi s Lightning konektorem z dílny Maono, který přijde vhod například vloggerům, youtuberům, tvůrcům rozhovorů, podcastů či zkrátka všem, kteří potřebují zaznamenávat zvuk v dobré kvalitě, ale hlavně na dálku. Co tedy WM600 TikMic nabízí?

Technické specifikace

Maono WM600 TikMic je mikrofonním systémem skládajícím se z vysílače a přijímače, který dokáže přijímat zvuk do iPhonu, iPadu či iPodu a v nich je následně uložit. Skvělé je, že je přijímač vybaven MFi certifikací, která vám garantuje bezproblémovou funkčnost zařízení ve spojení s Apple produktem. Přijímač s mikrofonem komunikuje na 2,4GHz frekvenci, která zajišťuje velmi kvalitní přenos s nízkou latencí. Pokud vás pak zajímá dosah spojení, výrobce uvádí až 100 metrů, což se alespoň na papíře zdá skutečně velkoryse.

Zatímco napájení přijímače je zajištěno Lightningem přímo z iPhonu, mikrofon je třeba nabíjet a to konkrétně přes USB-C port. Dobrou zprávou je, že výdrž baterie v mikrofonu na jedno nabití je asi 7 hodin, což je dostačující hodnota pro většinu scénářů použití. Co se pak týče pozitiv přijímače, tím největším je dle mého zdířka na 3,5mm jack konektor, díky čemuž tak lze přes sluchátka či reproduktor poslouchat takřka v reálném čase to, co zaznamenává mikrofon.

Zpracování a design

Zpracování mikrofonního setu jako takové je poměrně minimalistické. Obě části setu jsou vyrobeny z černého plastu, který však působí kvalitním dojmem. Přeci jen, minimálně odolnost by díky kovovému tělu strmě vzrostla. Na druhou stranu je třeba objektivně přiznat, že kovové tělo by cenu mikrofonu jednak zvýšilo, ale hlavně by kvůli němu byl těžší a tedy by mohl například po připnutí na oblečení vadit.

Kdybych pak měl hodnotit design produktu jako takový, hodnotil bych jej jako povedený a zároveň nepřekvapivý. Bavíme se totiž přeci jen o produktu, u kterého toho z hlediska vzhledu moc nevymyslíte. Nicméně i to, že je design povedený a nepřekvapivý je do jisté míry pozitivem, jelikož tím pádem nepůsobí mikrofon připnutý na oblečení jakkoliv rušivě třeba na videích a tak podobně.

Testování

Musím říci, že mi Maono WM600 TikMic udělal radost prakticky hned po vybalení a prvním pohledu do manuálu. Zjistil jsem totiž, že pro jeho plné využití není absolutně potřeba jakákoliv aplikace z App Storu ba co víc, jakékoliv další nastavování. Stačí totiž jen zasunout přijímač do Lightningu, zapnout mikrofon, chvíli počkat na jejich vzájemné (automatické) propojení a je hotovo. Jakmile vše tohle proběhne, můžete začít vesele zaznamenávat zvuk ať už přes nativní aplikace iPhonu či iPadu typu Fotoaparát přes video či diktafon, tak i přes aplikace z dílny vývojářů třetích stran. Mikrofon tedy zkrátka funguje jako ten interní v iPhonu bez nutnosti jakýchkoliv doplňkových nastavení.

Suverénně nejzvědavější jsem byl na to, zda výrobce udává reálný dosah mikrofonu a přijímače. A po testování musím říci, že tomu tak skutečně je, avšak s určitým háčkem. Abyste se totiž na zhruba 100 metrů dostali, je třeba, aby mezi vysílačem a přijímačem nebylo ideálně nic, co by spojení nebo chcete-li signálu překáželo. Jakmile se totiž mezi ně něco dostane, spojení je tím negativně ovlivněno, přičemž čím dál od sebe vysílač a přijímač je, tím větší problém cokoliv mezi nimi je. Byla by však chyba si myslet, že cokoliv mezi vysílačem a přijímačem je nepřekonatelný problém. Osobně jsem testoval set třeba i tak, že zatímco člověk s mikrofonem stál zhruba 50 metrů ode mě na zahradě, já stál v nejvyšším patře rodinného domu v místnosti, která byla od zahrady oddělena dvěma půlmetrovými stěnami a jednou patnácticentimetrovou příčkou. I v takovém případě bylo poměrně překvapivě spojení víceméně bezproblémové, což mě upřímně vcelku překvapilo. Jasně, sem tam se nějaký mikrovýpadek objevil, ale nejednalo se rozhodně o nic extrémního, co by celkový záznam dehonestovalo. Zkrátka a dobře, kam se hrabou bezdrátová sluchátka propojená se zařízením přes Bluetooth.

Pokud vás zajímá kvalita zaznamenávaného zvuku přes mikrofon, ta je dle mého na skutečně vysoké úrovni. Dokonce bych se nebál říci, že je na velmi podobné úrovni jako je tomu u interních mikrofonů v Apple produktech. Díky tomu je tak tento set velmi dobrým parťákem pro výše zmíněné aktivity v čele s nahráváním podcastů, tvorbou vlogů a tak podobně.

Resumé

Jak tedy Maono WM600 TikMic v krátkosti zhodnotit? V mých očích se jedná a velmi povedený mikrofonní set, který dokáže uspokojit nejednoho vlogera, blogera, podcastera či obecně tvůrce nejrůznějších věcí. Jeho použitelnost je skvělá, zprovoznění jednoduché a zpracování takové, které rozhodně neurazí. Pokud tedy hledáte mikrofonní set, který stojí za to, právě jste jej našli.