Gurman: Apple v říjnu představí nové iPady a Macy, žádná Keynote však nebude

Těšili jste se po nedávné Apple Keynote na to, že si podobnou událost “střihneme” ještě jednou v říjnu? Pak pro vás máme poměrně mrzutou zprávu. Nejlépe informovaný zdroj posledních měsíců, reportér Mark Gurman z Bloombergu, totiž před pár hodinami přišel s tím, že se v Applu s říjnovou Keynote nepočítá. To však neznamená, že nové produkty nedorazí.

Přestože má mít kalifornský gigant podle dostupných informací v současnosti připraveny hned čtyři nové produkty které by měly být v dohledné době uvedeny na trh, přičemž pátý visí ve vzduchu, jejich upgrady mají být oproti předešlým verzím tak drobné, že pro Apple nemá smysl pro ně pořádat tisková konference. Namísto toho má vše proběhnout jako již několikrát v minulosti formou tiskových zpráv, které Apple možná zase vydá v rozestupu několika dní. Pokud vás pak zajímá, o jakých produktech je řeč, samozřejmě jsou na mysli nové iPady Pro M2, Macy mini M2 a M2 Pro, MacBooky Pro 14” a 16” s čipy M2 Pro a M2 Max, upgradovaná Apple TV o nový čipset a s trochou štěstí taktéž druhá generace AirPods Max osazená novějším čipem a přinášející nové barevné varianty. O žádné highlighty se tedy rozhodně nejedná a tudíž by byla Keynote do jisté míry zbytečností. Uvedení novinek skrze tiskové zprávy navíc dává Applu možnost odhalit vše přesně ve chvíli, kdy se mu to bude hodit, jelikož nebude vázán na rozesílání pozvánek ani nic podobného.