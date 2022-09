Apple Watch Ultra jsou nová Nokia 3310, jejich odolnost je neuvěřitelná

Když Apple před pár týdny světu představil nové Apple Watch Ultra, chlubil se u nich zejména jejich prvotřídní odolností, díky které jsou předurčeny například k horským túrám či horolezení jako takovému, potápění nebo třeba ultramaratonům. Zda jsou na tom hodiny z hlediska odolnosti skutečně tak dobře jak Apple sliboval se nyní rozhodl na YouTube otestovat kanál TechRax a to jak jinak než brutálním testem odolnosti. A nutno říci, že z něj hodinky vyšly vskutku znamenitě. S trochou nadsázky se nám o nich chce skoro až říci, že snesou srovnání s legendární Nokií 3310. Ostatně, přesvědčte se sami na videu níže.

Jak jste mohli sami vidět, hodinky nejenže přežily pády z výšky asi 1,5 metrů bez větší újmy na těle, ale poradily si naprosto bez problému i se sklenicí ostrých hřebíků, které na nich nezanechaly ani stopy a co víc, velmi slušně si vedly minimálně zvenčí i při srovnáni sil s kladivem. To je sice nakonec dokázalo rozštípat a ještě předtím vypnout tak, že je již nešlo zapnout, což naznačuje poškození vnitřních komponent nárazy, nicméně vzhledem k tomu, že takto brutálně s hodinkami stejně nikdo zacházet nebude je skvělé vidět, že nějaký ten tvrdý náraz bez problému přežijí. Ostatně, skvělým důkazem je už to, že toho hodinky zvládly přežít víc než stůl, na kterém byly při nárazech kladivem položeny. Pokud vám tedy jde o co nejvyšší odolnost, jsou pro vás Apple Watch Ultra jako stvořené. Kombinují totiž to nejlepší z dosavadních Apple Watch právě s odolnými prvky, po kterých mnozí jablíčkáři tak dlouho volali.

