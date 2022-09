Recenze Njord byElements pro iPhone 14 Pro: Elegantní a odolné obaly, které stojí za pozornost

Společnost Njord využila představení nových iPhonů k tomu, aby na trh uvedla zcela novou řadu svých obalů, které nesou jednoduchý název Njord iPhone 14 Pro, respektive za ono iPhone 14 Pro si můžete dosadit jakýkoli z nových iPhonů. Jedná se o odolné obaly, které se liší použitými materiály na zadní straně. Jinak mají vše společné, a to, co mají společn skutečně stojí za to. Nechybí totiž odolnost při pádu z výšky 2 metrů podle vojenského standardu 810H, celková odolnost materiálu proti opotřebení a pak je tu zřejmě to nejdůležitější, obaly jsou tlusté, respektive tenké, pouze 2 mm.

Obaly chrání telefon zcela kompletně ze všech stran, což znamená, že zde najdete výřezy na mikrofon a reproduktor, stejně tak jako na Lightning port a na přepínač hlasitosti. Nechybí překrytí tlačítek a to nejdůležitější. Jak modul fotoaparátu, tak celý displej obal překrývá po svém obvodu. Pokud tedy položíte telefon ať už displejem nebo fotoaparátem dolů, vždy se bude dotýkat pouze obalem, nikoli displejem nebo fotoaparáty. To je u všech obalů v podstatě tím nejdůležitějším, protože potom je jedinou šancí, jak v praxi telefon poškodit, že vám spadne na něco malého přímo displejem, jinak se zkrátka telefonu nemá co stát. Ve všech případech je bočnice pogumovaná, a to včetně přesahu přes displej, díky čemuž se telefon v obalu velmi dobře drží a nic neklouže ani v případě, kdy máte zpocené ruce. Obal navíc zaobluje ostré hrany iPhonu, díky čemuž se telefon v obalu mnohem příjemněji drží.

Jediné, díky čemu poznáte, že se jedná o obal Njord byElements je logo na spodní zadní části, které je poměrně elegantně řešeno a neruší celkový dojem. Uvnitř váš telefon obklopuje mikroplyš, který jej dokonale chrání a nehrozí poškrábání. nechybí samozřejmě ani známé „logo“ MagSafe, které je viditelné pouze z vnitřní části obalu. MagSafe je kompatibilní pouze s obalem Njord z kůže z lososa, ostatní obaly jsou kompatibilní s klasickými bezdrátovými nabíječkami a samozřejmě se vám v nich bude telefon dobíjet i přes MagSafe, ale magnet nemusí tak dobře držet. Co se samotného zpracování týká, patří Njord mezi špičku na trhu a jak jsme již v předchozích letech měli možnost vyzkoušet, obaly opravdu něco vydrží a zároveň jsou zpracovány na stejné úrovni, jako originální obaly od Applu.

Pokud se rozhodnete pro obaly Njord byElements pro nové iPhone 14 a 14 Pro, pak si můžete vybrat mezi klasickou prémiovou kůži, kůží z lososa z Islandu nebo mezi recyklovaným materiálem. Chtěl bych říct, že ačkoli mě osobně kůže nijak nepohoršuje, vím, že některé čtenáře ano a zde je nutné zdůraznit, že zvířata neumírají kvůli obalům na telefon. Společnost Njord pochází z Dánska a zakládá si na tom, aby bylo vše recyklovatelné a proto je obal zabalený pouze v papírové krabičce z recyklovaného a recyklovatleného papíru, plastový hák na vrchu krabičky je taktéž recyklovaný a samotný obal je ze 100% recyklovaného plastu a z 98 % se i ve zbytku jedná o recyklované materiály.

Jakmile se rozhodnete, zda chcete kůži nebo recyklovaný materiál, máte na výběr lososa nebo prémiovou kůži s tím, že prémiová kůže je hladká a má jen velmi jemné póry. Kůže z lososa je měkká a má typickou strukturu rybí kůže, ovšem prvních pár hodin, až dní se vám může stát, že budete cítit rybinu. Jedná se o dočasný efekt, který po pár hodinách, nejhůře dnech zmizí. Recyklované materiály mají různé povrchy a záleží jen na vás, který si vyberete. Může se jednat o materiál podobný potahu v autě, ale také o materiál, který na pohled ani na dotyk nerozeznáte od alcantary. Stačí se podívat na to, jaké různé varianty Njord nabízí a věřím, že některá z nich vám rozhodně padne do oka.

Obaly se velmi příjemně používají díky tomu, že nekloužou a také díky kvalitnímu zpracování, které drží telefon doslova jako přilepený. Pokud tedy hledáte kvalitní obaly, které váš telefon nijak výrazně objemově nezvětší, zároveň jsou velmi elegantní a nabízí odolnost vůči pádu a jak již bylo zmíněno i vůči poškrábání displeje a fotoaparátu, pak se na Njord rozhodně zaměřte.

Kompletní nabídku Njord byElements naleznete přímo zde.