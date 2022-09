Proč se na iPhone 14 Pro (Max) v Dynamic Island zobrazuje zelená a oranžová tečka

Pokud jste si pořídili zbrusu nový iPhone 14 Pro (Max), tak si nyní zajisté každým douškem užíváte veškeré novinky, se kterými přichází. Těch je k dispozici více než dost, mezi jednu tu z hlavních však rozhodně patří Dynamic Island, potažmo tedy dynamický ostrůvek, který u letošních vlajkových lodí nahradil původní výřez, se kterým jsme „žili“ dlouhých pět let. Při používání si však někteří uživatelé všimli toho, že se čas od času v dynamickém ostrůvku zobrazuje zelená nebo oranžová tečka. Hlavně uživatelům, kteří mají iPhone vůbec poprvé, anebo jen krátce, nemusí být jasné, proč tomu tak je. Pojďme si to objasnit.

Jak zelená tečka, tak i oranžová tečka, která se v dynamickém ostrůvku zobrazuje, má co dočinění se soukromím. V případě, že se v ostrůvku zobrazí zelená tečka, tak to znamená, že aktuálně nějaká aplikace využívá kameru vašeho iPhonu 14 Pro (Max), popřípadě rovnou kameru společně s mikrofonem. Oranžová tečka v dynamickém ostrůvku pak značí, že nějaká aplikace zrovna využívá čistě mikrofon. Díky těmto tečkám tak můžete jednoduše a okamžitě zrychlit, zdali je zrovna využívána kamera či mikrofon. Pokud byste chtěli zjistit, o jakou aplikaci se jedná, tak není nic jednoduššího než otevřít ovládací centrum, kde se vám v horní části zobrazí její název a případně ji můžete ukončit.

Na starších iPhonech se tyto tečky zobrazují přímo na displeji, a to konkrétně v pravé části horní lišty. Apple si mohl dovolit tyto indikátory umístit do dynamického ostrůvku díky tomu, jelikož se ve skutečnosti nejedná o jeden průstřel, ale dva, které mají plochu mezi sebou softwarově začerněnou. To znamená, že se mezi těmito průstřely nachází kousek displeje, který Apple právě využil k zobrazování zelené nebo oranžové tečky. Pokud díky indikátorům zjistíte, že nějaká aplikace nadměrně a bez vašeho vědomí využívá kameru či mikrofon, tak jí případně můžete k těmto funkcím deaktivovat přístup. Stačí, abyste přešli do Nastavení → Soukromí a zabezpečení, kde otevřete buď Fotoaparát, anebo Mikrofon. Zobrazí se seznam aplikací, kde už je možné přístup povolit nebo odepřít.