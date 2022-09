Potvrzeno: Dynamic Island iPhonů 14 Pro se skládá ze dvou menších průstřelů

Před pár dny Apple na své podzimní konferenci ukázal světlu světa zbrusu nové jablečné telefony – konkrétně iPhone 14 (Plus) a iPhone 14 Pro (Max). Co se novinek a funkcí týče, tak je rozhodně zajímavější právě vrcholný model s označením Pro (Max), zatímco levnější modely lze považovat svým způsobem jen za lehce vylepšené „třináctky“. Jednou z největších novinek, se kterou přichází iPhone 14 Pro (Max), je dynamický ostrůvek, tedy průstřel ve tvaru pilulky, který v horní části displeje nahradil tradiční výřez. Málokdo ale ví o tom, že ve skutečnosti jsou tyto ostrůvky dva, což dokonce Apple úplně lehounce naznačil už na samotné konferenci, a poté i v tiskové zprávě – prakticky nikdo si toho ale zprvu nevšiml.

Pokud se přesuneme zpět do doby před představením nových iPhonů 14 (Pro), zajisté si pamatujete na všemožné koncepty nových jablečných telefonů, které jste si mohli na našem magazínu prohlédnout. Ve většině z nich měl vrcholný model Pro (Max) v horní části vyobrazené ostrůvky hned dva, kdy ten první na levé straně měl tvar pilulky a druhý napravo pak tvar kruhu. Tyto koncepty vycházely z uniklých informací především o specifikacích displejů, které skutečně napovídaly tomu, že dva průstřely přijdou. Pár dnů před představením se však prohnala internetem zpráva o tom, že průstřel bude ve skutečnosti jen jeden a větší, což se nakonec skutečně potvrdilo a dočkali jsme se dynamického ostrůvku.

Připomeňte si koncepty iPhonu 14 Pro (Max) iPhone 14 Pro koncept (8) iPhone 14 Pro koncept (6) iPhone 14 Pro koncept 1 iPhone 14 Pro koncept FB iPhone 14 Pro koncept (3) iPhone 14 Pro koncept (11) iPhone 14 Pro koncept (6) iPhone 14 Pro koncept iPhone 14 Pro koncept (7) iPhone 14 Pro koncept (8) iPhone 14 Pro koncept (9) iPhone 14 Pro koncept (10) iPhone 14 Pro koncept (5) iPhone 14 Pro koncept (10) iPhone 14 Pro koncept (8) iPhone 14 Pro koncept (5) iPhone 14 Pro koncept (4) iPhone 14 Pro koncept (2) iPhone 14 Pro koncept (1) iPhone 14 Pro koncept (14) iPhone 14 Pro koncept (7) iPhone 14 Pro koncept FB iPhone 14 Pro koncept (11) iPhone 14 Pro koncept (10) iPhone 14 Pro koncept (9) Vstoupit do galerie

Nový dynamický ostrůvek vypadá opravdu velmi dobře. Hned v den představení se však objevila mimo jiné zpráva o tom, že se přímo v něm bude vyobrazovat indikátor aktivní kamery či mikrofonu v podobě zelené, respektive oranžové tečky. Vzhledem k tomu, že na iPhonech se tento indikátor vyobrazuje přímo na displeji, a nikoliv pomocí diody jako na Macu, tak jsme začali dumat nad tím, jak se to vlastně Applu povedlo. Vzhledem k tomu, že umístění diody do horní části displeje tak nějak nepřichází v úvahu, tak nám začalo docházet, že se zde opravdu musí nacházet část displeje, která je však pouze softwarově „začerněná“. Pokud se podíváme na již zmíněné koncepty, tak by to rozhodně dávalo smysl, jelikož zde byly ostrůvky dva s tím, že v levém větším ostrůvku byla umístěna infračervená kamera s projektorem a senzory, zatímco menší kruhový průstřel byl vyhrazen pro TrueDepth přední kameru. Indikátor aktivní kamery a mikrofonu se nachází přesně v tom místě dynamického ostrůvku, kde měla být původně, vzhledem ke konceptům, viditelná část displeje.

Netrvalo to dlouho a fakt, že jsou ve skutečnosti průstřely dva, se potvrdil. Stačilo se podívat na první videa velkých YouTube tvůrců, kteří měli to štěstí a mohli si vyzkoušet nové iPhony 14 Pro (Max) ihned po představení. Na těchto videích si můžete v určitém úhlu všimnout toho, že je dynamický ostrůvek opravdu rozdělen na dvě části, jak bylo zmíněno výše – viz galerie pod odstavcem. To znamená, že prostor mezi dvěma průstřely Apple kompletně vyhradil právě pro indikátor aktivní kamery a mikrofonu v podobě zelené či oranžové tečky. Dokonce to vypadá, že levý průstřel je šířkou menší než kruhový průstřel přední kamery, takže Apple prostor vyplnil nejen mezi ostrůvky, ale také po celém obvodu levého průstřelu. Je jasné, že Apple neposkytne možnost pro „oživení“ této části displeje. Povést by se to ale mohlo například komunitě využívající jailbreak – na to si ale ještě budeme muset počkat.